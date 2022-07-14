香港隊　中堅競爭激烈　馮慶燁：外流兵歸隊係好事

為備戰「EAFF E-1 東亞足球錦標賽」（東亞盃），香港足球代表隊周四（14日）早上，繼續在將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）展開集訓。對於勞烈斯、梁諾恆兩名中超球員或有望歸隊，同樣身兼後衞的馮慶燁指絕對屬於好事，他又透露自己下季已找到新球隊，相信很快便會正式公布。

足總早前宣布將3位效力中超的外流球員，列入初選名單，當中勞烈斯（Vas）及梁諾恆的入選，勢令中堅位置的競爭變得更激烈，不過身兼同一位置的馮慶燁，卻認為他們的回歸對自己及球隊而言屬於好消息：「咁無理由唔想隊波有多啲好嘅球員，外流球員返嚟令到隊波人腳上可以多啲選擇，除咗中堅位置，「樂仔」（陳俊樂）都幫到球隊做多啲逼搶。」「燁仔」續指過去亦曾與Vas及「細佬」成為隊友，直言默契方面絕對不成問題：「平時球隊練波或者港隊都有夾過，另外溝通上大家都係講廣東話。」

在剛過去的「亞洲盃」外圍賽，「燁仔」以正選身份上陣兩場，屬於港隊晉級功臣之一，惟他坦言對手相對較弱，適逢今次「東亞盃」將會面對日本、南韓這些亞洲傳統勁旅，希望可以進一步認清球隊自身實力：「無論教練同球員，都覺得今次係一個好好嘅機會，去試下呢個新嘅逼搶式踢法，對住強隊究竟有咩問題會出現，喺決賽周前可以再進一步去改善。」「燁仔」上屆在「東亞盃」有份上陣，首仗硬撼南韓更踢足90分鐘，他承認對手速率與本地聯賽球隊有很大分別，令自己眼界大開，對之後的成長有一定幫助。

另外「燁仔」剛以個人理由與東方龍獅提早解約，目前仍屬於自由身球員，惟他表示自己下季已找到新球隊，相信很快便會正式公布。