香港隊　傑志兵歸隊　趙聡悟：赴日比賽會好開心

備戰「EAFF E-1 東亞足球錦標賽」（東亞盃）的香港足球代表隊，周四（14日）繼續於將軍澳足球訓練中心進行集訓，是日幾位有份入選初選名單的傑志球員，亦首次加入訓練。其中年僅17歲的港日混血中場趙聡悟（Shogo），就認為今次能夠與大港腳一齊訓練獲益良多，並期望再隨代表隊到日本作賽。

今次有份入選初選名單的傑志球員包括安永佳、鄭展龍、趙聡悟、曾以行及保羅，獲准較遲歸隊，是日齊齊現身港隊操練，其中趙聡悟就直言感興奮：「可以入到初選名單，同大港腳一齊練波係好興奮，港隊嘅訓練強度好大，對我呢班年輕球員嚟講，可以同嚟自唔同球會嘅球員合作，係好大幫助。」作為今次港隊初選名單中年紀最小的一位，Shogo已不是第一次隨大港腳操練，Shogo直言自己在訓練中已變得更有信心：「平時喺傑志已經同一隊球員練波，作為年輕球員，有信心表現自己真正實力係好重要。」

趙聡悟早前曾隨代表隊到日本出戰「U23亞洲盃」外圍賽，今次Shogo有機會再赴日征戰「東亞盃」，這位在日本出世的小將，亦表示會盡力爭取入選決選資格：「如果可以入到決選名單，去到我嘅出身地日本比賽，會係一件開心嘅事，中日韓都係好強嘅對手，希望攞到寶貴嘅經驗。」