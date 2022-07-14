【港講J.League】唔講一唔講三 講「義」 盤點日本球壇忠臣

馬甸尼、傑斯、泰利在世界球壇享有盛名，除了因為在球場上有卓越成就之外，佢哋整個球員生涯裡面只係效力一間球會，單講呢份義氣都值得受球迷尊敬。日職聯球壇史上都出現過唔少從一而終的球員，當中更不乏國腳級人馬，今日就同大家睇下幾個代表性人物。

1.福田正博（浦和紅鑽）

出生於1966年的福田正博，本身司職前鋒，在大學畢業後投身日本職業球壇，在1989年加盟浦和紅鑽的前身三菱汽車，並為球隊在當時的次級聯賽角逐。福田正博首季為球隊上陣26場，驚人地取得36個入波，除了成功協助球隊升班，自己亦在日本球壇嶄露頭角。

升班後兩季，福田正博繼續維持穩定入球率，除了得到代表日本國家隊的機會外，更隨隊過戶到浦和紅鑽參加1993年成立的日職聯。不過礙於球隊實力，福田正博在頭兩季的日職聯的入波並唔多，頭兩季加埋只得10球，表現稍稍令人失望。

去到1995年球季，身為球隊隊長的福田正博終於迎來大爆發。浦和紅鑽當季在德國籍監督奧錫克執教下，表現有極大進步，該季總成績最終排第四；而福田正博當季在日職聯上陣50場，取得32個入波，成為聯賽神射手之餘更入選當季最佳十一人，可說是福田正博在職業生涯的最大成就。

可惜好景不常，浦和紅鑽在1999年球季由名宿原博實執教下戰績平平，更陷入護級漩渦，即使季中改由荷蘭籍教頭摩斯執教亦無起色。當時日職聯依然採取黃金入球制度，90分鐘內贏波全取3分，在加時黃金入球時段贏波則取2分；浦和紅鑽在當屆最後一場主場賽事面對廣島三箭必須要全取3分至可以護級成功。

可惜的是浦和紅鑽唔能夠在法定時間擊敗對手，球隊亦要以篤定降班的身份迎接加時比賽，不過身為隊長的福田正博並無放棄，射入黃金入球為球隊取得最後勝利，而呢個黃金入球更被視為日職聯史上的「最悲哀入球」，福田正博當時在場上亦全無心情慶祝。

不過作為球隊的英雄人物，福田正博就繼續為球隊在日乙征戰，更協助球隊翌季贏得升班資格。年紀唔細的福田正博在升班後逐漸退居後備，充當後備殺手，但依然不時有入球交出，最終福田正博在2002球季後以36歲之齡宣佈掛靴。

福田正博一生只曾效力浦和紅鑽，因此被紅鑽球迷稱為「紅鑽先生」，而佢在2003球季開始前舉行行的告別賽，更吸引超過50,000球迷入場送別，足證江湖地位。福田正博掛靴後成功考得專業教練牌照，更試過在2008至2010年期間為浦和紅鑽擔任助教一職，可見佢的忠心。

2.澤登正朗（清水心跳）

日本球壇向來盛產攻擊中場，清水心跳出身的澤登正朗亦唔例外，不過澤登正朗的巔峰時期正正遇上瑠偉、中田英壽的當紅時期，間接令佢在國家隊的生涯亮點欠奉，但佢在清水心跳所立下的豐功偉業已足夠令佢名留青史。

出生於1970年的澤登正朗，晌東海大學畢業後於1992年球季投身職業球壇，本身在靜岡縣富士宮市出生的佢亦順理成章選擇加盟靜岡縣球隊清水心跳。經歷一季適應期後，澤登正朗1993球季晉身成為清水心跳正選，當季表現更加係光芒四射，聯賽上陣35場取得7個入球之餘，更獲選為1993年日職聯新人王，鋒頭一時無兩。

澤登正朗在中場經常交出精準的傳送，更有不俗的後上入球能力，令佢漸漸成為清水心跳不可或缺的成員，佢在1995年球季更取得13個聯賽入球，以中場球員來講確實係相當不俗。

踏入90年代中後期至千禧年初期，清水心跳的實力逐漸完整，澤登正朗亦成功協助球隊取得更多榮譽。1996年球季球隊贏得日本聯賽盃冠軍、1999年球季更成為日職聯總成績亞軍，澤登正朗該季更獲選為日職聯最佳球員，登上個人事業高峰。

及後清水心跳於2000年贏得亞洲盃賽冠軍盃殊榮，亦在2001年贏得天皇盃冠軍，更令當時身為隊長的澤登正朗奠定隊中的領導地位，而該段時期可說是清水心跳創會史上的高峰。

不過高峰過後，清水心跳的戰績逐漸滑落，在場上位置逐漸墮後的澤登正朗所交出的入波亦慢慢減少。2005年球季，清水心跳更陷入護級漩渦之中，幸好球隊最後一戰以1球險勝神戶勝利船成功留級，而當時已經35歲的澤登正朗在任務完成後，於比賽翌日正式宣佈結束球員生涯。

總結澤登正朗在清水心跳的生涯，佢合共上陣381場射入85球，可見佢高超的入球能力；而球會史上少有的高峰，澤登正朗正正就係該時期不可或缺的一員，難怪佢在清水心跳球迷心目中有超然地位。可惜的係澤登正朗從來都唔係日本國家隊首選的攻擊中場，球員生涯中只係試過代表16次，1994年的亞運會更只係佢少數出席過的大賽，可說是澤登正朗職業生涯中的遺憾。

3.森島寬晃（大阪櫻花）

同澤登正朗相比，同樣司職攻擊中場的森島寬晃的國家隊生涯則順利得多，球員生涯代表日本國家隊超過60次。雖然森島寬晃從未為大阪櫻花贏過任何重要錦標，但佢多年來隨住球隊高低起跌，足以奠定佢的忠臣形象。

1972年生於廣島的森島寬晃，在高校畢業後於1991年加盟大阪櫻花的前身洋馬柴油，開展職業球員生涯。在1993年日職聯成立前，大阪櫻花只係於次級聯賽角逐，森島寬晃1994球季為球隊於日乙上陣28場射入16球，為球隊取得升班資格，終有機會於最高級別聯賽獻技。

大阪櫻花升班初期實力只係平平，基本上都係以護級為目標，但森島寬晃在日職聯首季即交出11個入波，當季更被選為日職聯最佳11人之一。森島寬晃該季的好表現亦吸引到日本國家隊的留意，旋即成為常規成員，職業生涯的發展可說是直線上升。

及後幾季，森島寬晃一路交出穩定表現，更有相當高的入球率，1998球季森島寬晃在日職聯上陣29場射入18球，效率比不少射手更好。到2000年球季，森島寬晃亦交出15個入波，當季更代表日本國家隊出戰2000年黎巴嫩亞洲盃，更贏得冠軍而回，贏得個人球員生涯最重要的錦標。

不過2000年過後，大阪櫻花的戰績急轉直下，球隊在2001年球季雖然殺入天皇盃決賽，但球隊衝冠失敗之餘更在當季日職聯包尾而要降班。不過身為國腳級人馬的森島寬晃卻選擇留隊，在2002球季協助球隊取得日乙亞軍重返日職聯，而森島寬晃雖然在日乙角逐，但仍無損自己在日本國家隊的地位，更有份在2002年日韓世界盃決賽周代表日本上陣。

世界盃過後，森島寬晃正式告別國家隊生涯，專心為大阪櫻花上陣。不過年紀漸長之下，森島寬晃在場上的位置開始墮後，利用自己豐富的經驗去穩定球隊的中場線，因此交出的入波亦比之前少。可惜的係，大阪櫻花實力上依然無大突破，森島寬晃亦唔能夠協助球隊贏得重要錦標，最終重返日職聯四季之後，於2006球季再次降班收場。

當時年屆35歲的森島寬晃，繼續選擇留效球隊征戰日乙，希望以經驗領導球隊，之不過森島寬晃當時年事已高，上陣機會變得甚少，2007及2008球季合共只係上陣過6次，而2008球季爭取升班失敗後，森島寬晃亦正式宣佈掛靴。

雖然森島寬晃並無為大阪櫻花贏得重要錦標，但佢的職業生涯已經證明自己在球隊的地位，而佢所穿著的8號球衣在大阪櫻花更係有神聖地位，香川真司、清武弘嗣、柿谷曜一朗等後輩皆以繼承8號球衣為榮。森島寬晃自2018年12月正式被委任為大阪櫻花的主席，到而家依然繼續為球會服務，希望大阪櫻花在佢的領導之下，在未來再創高峰啦！

4.曾端準（鹿島鹿角）

上述三位忠臣在場上都係擔任攻擊角色，相反鹿島鹿角的忠臣曾端準只係擔任門將一職，佢咁受球迷歡迎當然有賴於佢多年的穩定表現。

曾端準本身在鹿島出世，青訓年代已經在鹿島鹿角接受訓練，1998年以19歲之齡正式被提升上一隊。1999年球季，曾端準終於首度代表鹿島鹿角一隊上陣，雖然當季要屈居於正選門將高桑大二朗之後而上陣時間被限制，曾端準已經有份代表當時的日本奧運隊上陣，更有隨隊來港出席奧運外圍賽。

到2000球季，曾端準上陣機會愈來愈多，更於聯賽盃決賽正選上陣並協助球隊奪冠而回，而鹿島鹿角當季更成為日本本土三冠王，曾端準自己亦獲選為日職聯最佳年青球員，可惜的係曾端準最終無緣入選日本奧運隊大軍出席2000年悉尼奧運。

踏入2001球季，曾端準開始穩佔鹿島鹿角正選門將席位，而佢首個擔正的球季，曾端準亦成功協助鹿島鹿角衞冕日職聯冠軍，總算有好腳頭。而該季曾端準亦憑表現為自己爭取到代表日本國家隊的機會，對意大利的友賽首次披上「藍武士」戰衣。

到2002球季，鹿島鹿角雖然衞冕日職聯失敗，只得聯賽盃冠軍落袋，但曾端準卻入選日職聯最佳11人，亦係佢自己首個個人榮譽。

由2001年球季數起直到2017球季，17個球季曾端準都係鹿島鹿角的正選門將，呢段期間佢協助球隊贏過5次日職聯冠軍、3次天皇盃冠軍、4次聯賽盃冠軍及3次日本超級盃冠軍，絕對係鹿島鹿角皇朝的要員之一。

不過去到2018球季，年紀唔細的曾端準的正選席位正式被南韓門將權純泰取代，球隊雖然2018年首度贏得亞冠盃冠軍，但曾端準的貢獻並不多。當然，曾端準亦明白自己的年紀唔細，欣然接受二號門將的角色，而2020球季結束後，曾端準以41歲之齡宣佈掛靴。

雖然曾端準在鹿島鹿角贏盡榮譽，但多年皆與日本國家隊無乜緣份。雖然曾端準在2004年雅典奧運有份以超齡球員身份代表日本出賽，但曾端準在超過20年的職業生涯裡面，只係試過代表日本4次。曾端準歷年來需要面對川口能活、楢﨑 正剛、川島永嗣的競爭，未能夠在國際賽生涯更上一層樓，只能夠嘆句生不逢時。

5.鈴木啟太（浦和紅鑽）

除了曾端準，同一年代的鈴木啟太都係另一忠心代言人；巧合的係，兩人的國家隊生涯同樣因為面對激烈的競爭而變得黯淡。

話雖如此，鈴木啟太在浦和紅鑽可說是贏盡榮譽。生於1981年的鈴木啟太，高中畢業後即於2000年加盟當時身處日乙的浦和紅鑽，開展職業球員生涯。當時年僅19歲又係初哥，在日職聯當然無上陣機會，但總算在天皇盃較早階段爭得2次出場。

2001球季浦和紅鑽重返日職聯，年僅20歲的鈴木啟太開始晉身成為常規球員，當季聯賽取得15次出場機會，慢慢奠定自己在隊中的位置。除了鈴木啟太，長谷部誠、坪井慶介、永井雄一郎等自家青訓產品日趨成熟，加上球隊得到巴治禾及奧錫克兩名德國籍監督悉心調教，2000年代中期進入收成期，取得輝煌戰績。

2003至2007年球季期間，浦和紅鑽盡攬國內錦標，更在2007年贏得亞冠盃稱霸亞洲，鈴木啟太皆為核心成員之一，佢在2006年球季亦獲選為日職聯最佳11人之餘，更在2007年獲選為日本足球先生，做到真正的名利雙收。

雖然浦和紅鑽之後的戰績有所滑落，但鈴木啟太2009年球季正式獲委任為球隊隊長，奠定個人在球隊的地位。雖然在球會贏盡榮譽，但鈴木啟太在國家隊的際遇卻平平：雖然在2004奧運外圍賽擔任隊長，但到決選大名單卻無緣；之後在2006年開始得到時任日本隊監督奧禪垂青，但直到2008年為止只曾代表日本28次，更無緣出席任何大賽，與其日本足球先生名銜可說是不相稱。

鈴木啟太在浦和紅鑽一直發展穩定，但到了2015年球季一切卻急轉直下。時任教練柏杜域為了加強球隊中場的活力，慢慢棄用年過30的鈴木啟太，結果該季只錄得4次聯賽出場次數；而在當季完結前，鈴木啟太早已宣佈會在季後離隊，但勢估唔到在球隊完成最後一場賽事後，鈴木啟太即宣佈高掛球靴，結束球員生涯。

鈴木啟太以34歲之齡退休令人相當意外，由於事出突然，浦和紅鑽會方亦未有安排任何告別儀式，結果要到2017年夏天才補辦告別賽。鈴木啟太掛靴後並未有向教練界發展，外表俊朗的佢除了間中為足球節目擔任客席旁述，更擁有個人Youtube頻道，一眾球迷依然可以緊貼佢的動態呢！

6.栗原勇藏（橫濱水手）

六位忠臣入面，栗原勇藏係最年輕的一位，佢晌2019球季後以36歲之齡掛靴，對於好多球迷來講可說是比預期早了少少。

司職中堅的栗原勇藏，初中年代已經晌橫濱水手接受青訓訓練，到2002年正式被提拔上一隊。栗原勇藏在首季並無任何上陣機會，首次一隊上陣要等到2003年至出現，但球隊當時擁有中澤祐二及松田直樹兩大中堅，栗原勇藏要取得正選難過登天。

不過去到2006球季，橫濱水手改打三中堅陣式，栗原勇藏得到同兩位老大哥合拍上陣的機會，當時年僅23歲的佢亦趁機晌前輩身上學習，得到長足的進步，更於當季獲得入選日本國家隊的機會，並在對千里達和多巴哥的友賽中上陣。到2007年球季，橫濱水手再次採取四後衞陣式，但後生當打的栗原勇藏就已經坐穩正選，與中澤祐二鎮守中路，自此便成為球隊不可或缺的一員。

雖然在球會級賽事穩坐正選，但橫濱水手2008至2012球季期間經歷黑暗期，在日職聯高不成低不就之餘，於盃賽亦無突出成績，栗原勇藏想得到國家隊留意就更加困難。雖然在岡田武史及沙哲朗尼帶領日本隊期間，栗原勇藏得到國際賽出場機會，但只得19場之餘亦無在重要賽事上陣，贏得2013年的東亞盃可說是僅有的亮點。

2013球季，橫濱水手終於取得突破，在日職聯取得亞軍之餘，更贏得天皇盃冠軍，栗原勇藏終於有機會出力為球隊贏得重要冠軍，亦令佢在2014年得到出戰亞冠盃的機會。栗原勇藏本身身材高大，頂上功夫甚佳，但腳下功夫卻平平，開始迎合唔到橫濱水手在踢法上的改革，自2015球季開始栗原勇藏的出場機會逐漸減少，在球隊的作用大不如前。

2019年球季，橫濱水手相隔15年後再次贏得日職聯冠軍，栗原勇藏雖然並無代表球隊上陣，但一枚聯賽冠軍獎牌就令佢球員生涯無憾，結果在該季完結後宣佈掛靴。

掛靴後，栗原勇藏旋即晉身橫濱水手領導層，協助制訂球會長遠發展的方向，睇來栗原勇藏同橫濱水手的關係依然會有一段漫漫長路。

上述六位球員，可說是日本球壇的忠臣代表。現時有唔少日本球員選擇外流，除了為了提升自身水平，更希望提高自己入選國家隊的機會，因此相信在可見的未來，日本球壇再有國腳級忠臣出現的機會肯定少之又少。

本周日職聯直播時間：

7月16日下午6：00 鳥棲砂岩 對 橫濱水手(有線電視602／662)

7月16日下午6：00 名古屋鯨魚 對 川崎前鋒(有線電視604／664)

7月16日下午6：00 柏雷素爾 對 北海道札幌岡薩多(有線電視605／665)

7月17日下午5：30 京都不死鳥 對 廣島三箭(有線電視601／661)

本周日乙直播時間：

7月17日下午5：30 FC琉球 對 大宮松鼠(有線電視602／662)

7月18日下午6：00 熊本羅亞素 對 山口雷法(有線電視602／662)

*直播時間以電視台公佈為準

【J.LEAGUE香港情報站】日職聯每月焦點(7月)：