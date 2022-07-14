何詩蓓出席廣告首映　下月香港公開賽復出

香港游泳代表何詩蓓（Siobhan）周四（14日）出席保險廣告首映禮，談及早前因傷退出世錦賽。Siobhan透露腳傷已經康復，雖然未能參賽難免失落，但會把目光放遠一點：「如果不比賽，可讓腳傷快點康復，讓我專注準備2024（巴黎奧運），我就會選擇這樣做。」

何詩蓓近年成績彪炳，在東京奧運收穫兩銀，同年短池世錦賽勇奪2金1銅，更寫下200米自由泳短池世界紀錄，理所當然地成為廣告商寵兒。Siobhan今日獲委任保險品牌大使，並出席其主演的廣告首映禮。她形容游泳訓練和拍攝是「不一樣的辛苦」：「幸好這次只是拍游水！我自知沒有拍戲和配音天份，還是專注游水好了。」

Siobhan在5月不慎跌倒，弄傷腳踝，一度需要戴上護托走路，其後退出長池世錦賽。她直言「有少少失落」：「但每項比賽都有初賽、準決賽和決賽，游足3次對身體勞損很大，我和醫療、教練團隊商量後，都覺得不游較好。」她又指今年不是奧運年，會以訓練為主：「不想給自己太大壓力，畢竟不可能每年都好amazing。有比賽就比，沒比賽也會一直訓練。」

Siobhan今年尚未正式比賽，她透露會在8月19日至21日舉行的香港公開錦標賽復出，並在10月至12月，參加一連串的世界盃和短池世錦賽：「我沒有刻意想破世界紀錄，但相信一直訓練，就會有不錯成績。」至於D1學界游泳比賽下周回歸，Siobhan稱如果有空，會到場支持聖保祿中學的師妹。