法國女足強勢　半場大得起

女子歐國盃D組，榜首嘅法國女足乘勝追擊，強勢撲擊比利時女足。法國女足上場大勝意大利女足表現奪冠信心，比利時女足實力較弱，今屆只係第2次打入決賽周，難頂得住法國女足猛攻，半場肯定多波入，1.5球半場大係投注首選。(周五凌晨3時開賽)

法國女足上場大勝意大利女足5比1，贏來兵不血刃，防守中場基約娜變身射手，上半場已經連中三元。效力里昂嘅法國女足隊長蕾娜特賽後表示，上屆佢哋都被指於分組賽鶴立雞群，同樣係首戰贏波，但之後兩場都和波，只係驚險出線，所以嚟緊兩場分組賽都會認真對待。

蕾娜特言下之意係今場對比利時女足及下場鬥冰島女足都唔會留力，事實上法國女足擁有多名女子歐聯冠軍里昂嘅球員在陣，實力超班，加上身形高大，體力型嘅踢法非一般女足可應付。

比軍實力不足輸少當贏

比利時女足上屆女子歐國盃，先至係第1次打入大賽決賽周，最終1勝2負出局，今屆首戰鬥冰島女足，落後之下憑12碼追回1比1，取得寶貴1分，但球隊無論實力與大賽經驗都與法國女足差距太大，今場只能夠輸少當贏，但法國女足踢法進取，近6場5次半場領先對手，不過半場主勝賠率過熱，「進擊的法國」近3戰半場都開2球或以上，不如轉玩1.5球半場大更佳。