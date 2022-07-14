曼聯今夏簽入左閘馬拉斯亞，又獲基斯甸艾歷臣答應加盟後，第3簽快將完成，就係斟介多時嘅阿積士阿根廷國腳利辛度馬天尼斯，轉會專家羅曼奴透露曼聯同球員已達成協議，轉會費5000萬歐元，相信阿積士會放人。

利辛度馬天尼斯一直係阿仙奴斟介對象，不過兵工廠多次報價都被拒絕，直至曼聯介入爭奪，情況即時有變，利辛度馬天尼斯近日向阿積士申請延期歸隊，等待轉會結果，羅曼奴爆料指，這段時間曼聯同「利馬」已經傾妥個人條件，只等阿積士回覆。

坦哈格今夏由阿積士過檔曼聯執教後，原本想簽阿積士舊部添巴，但該荷蘭中堅被尹戈爾威脅冇得入選荷蘭世界盃名單而放棄轉會，坦哈格立即轉而斟介另一舊部利辛度馬天尼斯，「利馬」3年前由阿根廷初到阿積士，即被坦哈格重用，並由防中轉型踢中堅，期間兩奪荷甲冠軍，上季當選阿積士隊內年度最佳球員，亦是去年阿根廷美洲盃及今年歐亞盃冠軍成員。

利辛度馬天尼斯上季協助阿積士在歐聯雙殺多蒙特，期間成功凍結艾寧夏蘭特，被封為阿根廷屠夫，在德國《轉會市場》身價為3200萬歐元，據報曼聯報價5000萬歐元，相信阿積士會接受報價，完成轉會。