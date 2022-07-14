亞冠盃　分組賽有幾辛酸？朱Sir講你知！

傑志剛在「亞冠盃」J組分組賽表現出色，在最後一戰迫和神戶勝利船後，成為東亞區5個小組的3支最佳次名球隊之一，歷史性闖入16強。除了一眾球員外，作為主教練的朱志光同樣居功至偉，「朱Sir」在賽前更特意分享今次晉級之旅的一點一滴，期待「藍鳥」在接下來硬撼泰超勁旅巴吞聯有更好的表現！

圖：黃雋謙/文：李浚湣

隨着新冠肺炎疫情肆虐不斷，政府於今年1月初起關閉康文署轄下足球場，令港超聯再度陷入無限期停擺，甚至連隊內訓練亦因限聚令被禁止，一眾球員狀態成疑；加上「亞冠盃」同組料派青年軍出戰的上海海港亦退賽，難怪朱志光承認當時感到憂心：「一項體育運動停咗1個月你都死，球場唔準落，幾個人一齊跑步都畀人投訴，咁點話畀人聽去踢亞冠？未上機啲人話我哋係『三零部隊』我唔會笑，覺得都講得啱，仲要上海又退賽，想揾人墊底都無。今次大鑊啦，我哋嗰陣直頭係『揦手唔成勢』。」

幸好在會長伍健支持下，傑志得以提前赴泰國集訓，最終亦順利取得佳績，不過成功背後原來卻忍藏了不少辛酸事，首先亞洲足協今屆起改例，雖然外援的出場名額維持在「3+1」，但註冊人數卻不受限制，為坐擁丹恩奴域、基爾頓、加維蘭等六大外援的「朱Sir」，增添了不少煩惱：「早早哋決定咗咪好，依家要帶晒全部去，變相我要好狠心，因為佢哋又唔可以坐喺後備席，只係著便服喺看台上面睇波，嗰種感覺好難受。」除此之外，「朱Sir」更透露踢完第一場後，11至12名職球員因確診新冠肺炎需要隔離，嚴重影響訓練進度，自己更因此徹夜難眠：「嗰幾晚直情瞓唔著，喺到諗如果我確診嘅話，點樣處理隊波呢？睇直播又差分零兩分鐘，好彩最後自己同正選嗰班都無大礙。」

「藍鳥」一改以往香港球隊出戰亞洲賽事，踢得比較保守的習慣，在今屆分組賽中踢得頗具侵略性，「朱Sir」表示自2017年在「亞冠盃」第三圈外圍賽，互射12碼階段僅負蔚山現代開始，近幾年已吸收了不少經驗，尤其明白久守必失這個道理，承認球隊沒有可能90分鐘一直捱打，因此要好好分析每支球隊的踢法，尋找機會攻門。對於球隊踢法上的轉變，「朱Sir」則指是因應隊中人腳而決定：「都要睇人腳同埋有丹恩奴域，你叫丹恩奴域退落嚟幫手做防守，咁不如比第二個踢；有咗佢同明加索夫，如果都仲要球隊退到咁後，佢哋不如坐喺後備啦！要用番一啲佢哋嘅優點，就係作為支點製造空位畀其他球員進攻。」

總結今次「亞冠盃」分組賽表現，「朱Sir」直言球隊仍有不少改善空間，但樂於看到陳晉一、安永佳、羅梓駿等傑志青訓產品，在場上有很好發揮：「有啲嘢係滿足，啲人話傑志今次出去踢係『假鬼隊』，『羅梓』、『阿一』就係好好證明，但使唔使全隊都係佢哋先？全世界都係咁，係視乎點組合一隊波出嚟。」「朱Sir」續提醒他們之後要繼續努力、時刻調整好心態，尤其在亞冠這個亞洲球會級別的最高舞台，需要進一步證明自身實力。

上季專注青訓令腦筋更清醒

「藍鳥」連奪兩季港超聯冠軍後，「朱Sir」上季選擇稍為休息並改任足球總監，專注青訓工作，其主帥位置由助教金東進頂替，他解釋這個決定對球隊備戰亞冠沒有太大影響：「無錯踢法係唔同咗少少，但球員喺亞冠嗰陣都好快適應，因為過去一直都係我做佢哋教練；有時做教練去到個頂都要停一停，唔係見好即收咁解，但要畀個腦筋清醒少少。」