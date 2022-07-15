曼聯1星期內簽3星　巴塞絕招逼迪莊「入魔」

英超勁旅曼聯喺轉會市場終於發力，據報未來1星期內將簽入3大球星，丹麥中場基斯甸艾歷臣、阿根廷中堅利辛度馬天尼斯，將會半途加入喺澳洲集訓嘅曼聯大軍，而「紅魔鬼」亦就收購荷蘭中場法蘭基迪莊同巴塞隆拿達成協議，報道指巴塞為逼使呢位中場答應轉會，將會掟法蘭基迪莊入雪櫃，周六(16日)展開嘅美國之行亦唔會帶佢出征。

曼聯今夏只簽入荷蘭左閘杜維爾馬拉西亞，進度緩慢令球迷不滿，但「紅魔鬼」近日突然發力，據報基斯甸艾歷臣已通過體測，將會簽約3年，並且會即刻飛去澳洲同球隊會合。差唔多時間歸隊嘅仲有利辛度馬天尼斯，曼聯開價5,000萬歐元收購已獲阿積士接納，呢位阿根廷國腳嘅私人廚師周五(15日)更率先「洩密」，喺IG貼出為利辛度馬天尼斯炮製嘅「告別晚餐」，並留言：「我已經盡力叫佢留多1年，但佢都係會去曼聯，曼聯球迷請好好照顧佢，呢個人冇得頂！」

至於糾纏多時嘅法蘭基迪莊轉會，未來48小時會有突破性發展，權威記者Fabrizio Romano證實曼聯同巴塞隆拿就8,500萬歐元轉會費達成協議，問題係法蘭基迪莊堅決唔走，因為巴塞喺早前疫情期間，拖欠佢約2,000萬歐元人工未找數，而巴塞如果賣唔出法蘭基迪莊套現，就唔可以為基斯爾、安達斯基斯坦臣同拉芬夏比洛尼等新兵註冊，所以出盡法寶要逼該荷蘭中場離隊。

西班牙多間媒體報道，巴塞將會出絕招，通知法蘭基迪莊如果唔答應轉會，將會被掟入雪櫃，球隊周六就會飛去美國進行季前集訓，法蘭基迪莊只會同其他被掛牌球員一齊留喺西班牙。由於世界盃決賽周年底舉行，如果法蘭基迪莊喺巴塞長坐冷板，隨時會失去荷蘭國家隊席位，可能會被逼就範，同意轉會曼聯再為坦哈格效力。