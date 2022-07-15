活士復出交高標6桿　英國公開賽陷出局危機

老虎活士想爭取第四次捧走葡萄酒壺獎盃的好夢相當渺茫，周四再復出參戰英國公開賽表現強差人意，交出78桿高標準6桿的成績，落後美巡賽「新鮮人」楊格14桿，爭取入圍第三輪都可能危危乎。

因去年遇上嚴重交通意外的老虎活士，今年4月復出並先後參加了兩項賽事，惟傷患困擾在6月的美國公開賽遺憾退賽，經過一個多月的休息，活士在第150屆英國公開賽亮相，可惜首天發揮不如理想，不斷出現「雙柏忌」，在第9洞才收穫今仗第1隻「小鳥」，最終以高標準6桿的78桿完成首回合。

46歲的活士賽後對自己仍然充滿信心：「明天若我打到66桿仍有機會，別人做到，我都可以，(要晉級)我需要做到。」楊格在首輪打出64桿，全無柏忌，目前位於排名榜首位，領先活士14桿。活士補充：「有時候會打得順，有時會相反，我在果岭上找不准速度，加重了問題。」成千上萬的球迷都希望活士有更奇妙的發揮，老虎每洞比賽，都有過萬球迷跟隨。「他們真是很奇妙，感覺好正，多謝他們的支持；今天非常有意義，這場比賽是我一直希望可以做足充分準備來打，只是今天做得不夠好。」

25歲的楊格留着大胡子，今季是他的美巡新人年，他在首輪交出5隻小鳥，以低標準8桿的64桿，位列榜首，而北愛爾蘭球星麥艾萊發揮不俗，交出66桿暫列次席；他今季已袋走了兩個冠軍，包括上月贏得加拿大公開賽，期望可以大滿貫賽事上再嚐捧盃滋味。