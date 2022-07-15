曼聯墨爾本勝利鬥搶攻

曼聯展開季前熱身賽第二站，周五晚作客澳職球隊墨爾本勝利。「紅魔鬼」首戰大炒利物浦，新領隊坦哈格備戰態度積極，相信未來幾仗熱身賽都會認真出擊；實力稍遜嘅墨爾本勝利面對外隊，志在掘金兼娛樂球迷，唔介意同曼聯鬥攻，今場肯定係入球騷。（周五晚6時05分開賽）

今場其中一個焦點，係前曼聯球星拿尼啱啱加盟墨爾本勝利，連曼聯官網都大事報道，證明墨爾本勝利識玩，球會喺呢個時候宣布消息，擺明係為今場熱身賽造勢。

事實上，墨爾本勝利為咗娛樂球迷，近年都有辦外隊賽，而且不論戰果都會以攻代守，與列強鬥攻，間唔中都為球迷炮製驚喜，好似2016年佢哋就曾經贏過馬德里體育會。墨爾本勝利喺上季澳職常規賽排第2，攻力不俗，積基比廉馬把握力強，今場絕對有機會威脅唔多穩陣嘅曼聯後防。

紅魔小將爭上位唔留力

「紅魔鬼」喺新領隊坦哈格上任後，備戰態度認真，上場喺曼谷鬥利物浦強陣出擊，結果大勝宿敵4比0。由於英超尚有不足一個月就開鑼，坦哈格都要盡快利用比賽認識球員特性及調整戰術，即使今場對手墨爾本勝利實力比利物浦弱，但曼聯仍然會排出具實力嘅陣容，一眾球員要爭正選位置，一樣要喺熱身賽爭取表現，尤其後生一輩更希望獲得「坦克」垂青。

事實上，作為全球最多球迷嘅球會之一，曼聯同樣知道經營球會嘅生意之道，外國球迷想要啲乜？就係睇多啲球星同入波，所以「紅魔鬼」近4場球會賽事，全部總入球都達到4球或以上，相信今仗唔會有悶場。