香港隊　備戰東亞盃　3比3激和標準流浪

為了備戰將於下周展開的「EAFF E-1 東亞足球錦標賽」（東亞盃），香港隊周五（15日）在將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心，與標準流浪友賽，最終港隊在兩度落後下一度反超，惟最終僅能與標準流浪以3比3握手言和。

比賽以分4節，每節25分鐘的形式進行，港隊今場率先派出保羅任正選門將，杜馬思與馮慶燁握守中路，胡晉銘及鞠盈智擔任中場，近期人氣急升的安永佳領銜鋒線，周四獲補選的羅梓駿亦告正選披甲。標準流浪方面，包括盧均宜、基藍馬及祖連奴等主力亦悉數上陣。

港隊一開局就採取前場緊逼，向流浪後防施壓。惟馮慶燁因傷需要退下火線，由劉學銘入替。港隊入局後，逐漸取得較多攻勢，更不時靠兩翼側擊製造攻勢，羅梓駿接應傳中門前射門中楣彈出。及後鞠盈智把握流浪後防失誤形成單刀，但射門被梁興傑救到。

次節流浪表現有改善，幾次由劉智樂及祖連奴在邊路突破，甚具威脅。戰至第2節中段，今場表現活躍的祖連奴，於禁區右路「擺大位」左腳射遠柱得手，為流浪取得領先優勢。港隊在落後之下傾力反撲，隨即由安永佳把握反擊機會射入追平。但到第2節尾段，港隊有杜馬思於禁區內犯手球，球證直指12碼點，林衍廷操刀射入，協助流浪以2比1領先優勢完成頭兩節賽事。

港隊於第三節換入簡嘉亨及姚浩明等球員，進攻節奏有所加快，安永佳接應鞠盈智左路傳中，頭槌攻門僅僅高出。頻頻與左路發難的簡嘉亨及鞠盈智，亦先後在禁區頂施射，惟同樣逃不過流浪門將盧兆崎的十指關。

到第4節，香港隊再有中村祐人及余在言等後備入替，反而收到奇效，於1分鐘內憑黃浩然及簡嘉亨的入球火速反超比數。港隊及後繼續向流浪施壓，余在言及簡嘉亨連番施射亦未竟全功，惟港隊士氣正盛之際，港隊門將伍瑋謙出迎失誤，令劉智樂頂入空門，為流浪以3比3追和完場。

港隊主帥莊恩安達臣賽後表示會利用今場友賽找出不足，並作出改善，他又指比起備戰「亞盃外」，「東亞盃」的備戰工作更加倉促：「喺亞盃外之前，我們有接近4至5星期喺埋一起，每日訓練同改善，我嘅工作會比較容易。（但對於東亞盃）我們只有短短1星期備戰，到日本兩三日之後，就要準備第1場賽事，呢個係比較困難。」