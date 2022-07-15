中國女排負意大利出局　世界聯賽近4屆最差

中國女排在土耳其舉行的世界女排聯賽總決賽，以1比3不敵意大利8強出局，最終排名第6，近四屆比賽中排名最差的一次，面對兩個月後的世界錦標賽存有隱憂。

中國女排自東京奧運在小組出局、衞冕失敗之後，進行重組，表現備受外界關注，在世界女排聯賽（VNL）錄得8勝4負的戰績，以第4名躋身總決賽資格，周四在8強戰以22比25、19比25、26比24及22比25不敵意大利，無緣4強，這是她們今年首敗於歐洲球隊。

中國隊在一傳及進攻方面存在問題，她們在世界聯賽已經結束，最終排名第6，這是自2018年世界女排大獎賽升格為國家聯賽以來，中國女排近4屆比賽中最差的成績，前三屆比賽中曾於2018及2019年獲得季席。

世界女排錦標賽將於9月底上演，中國女排要重振昔日氣勢，相信要作檢討及改善，經過三周分站及總決賽後，球員進行調整期，兩個月後的世錦賽將是一個考驗。

至於土耳其則在世界聯賽擊敗泰國，取得最後一個4強席位，將於本周六（16日）面對意大利，而另一場準決賽則由巴西對塞爾維亞，而決賽則於周日(17日)上演。