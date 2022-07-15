香港隊　東亞盃決選名單出爐　3中超兵入選

香港足球代表隊周五（15日）公布出戰「EAFF E-1 東亞足球錦標賽」（東亞盃）的26人決選名單，其中外流中超的3位港將梁諾恆、陳俊樂和勞烈斯齊齊入選，另外亦有多人首次獲選入大港腳決選名單，包括伍瑋謙、趙聡悟及曾以行等，港隊將於周六（16日）啟程前往日本。

港隊公布的26人決選名單中，最矚目必屬梁諾恆、陳俊樂和勞烈斯3位外流中超港將。周五港隊與標準流浪完成友賽後，主教練莊恩安達臣透露3人，以及身在海外的謝家強，都會直接前往日本與港隊會合，但補充當中有球員的簽證文件尚待處理。對於有3位外流港將助陣，安達臣直言對港隊有利，惟他承認需要待3人歸隊後，才能進一步了解他們的情況：「佢哋一直有參與球會賽事，相信狀態不成問題。」

另外亦有多人首次入選出戰「東亞盃」的港隊決選名單，包括伍瑋謙、趙聡悟、曾以行及姚浩明等。港隊今次將缺少包括葉鴻輝、黃洋及艾里奧等多名上屆主力，對此安帥再次強調港隊無法以最強陣容出戰今屆賽事，但仍對安永佳、謝家強及黃威等多位早前出戰「亞洲盃」外圍賽的球員能夠繼續隨隊，感到滿意。

今屆「東亞盃」將於7月19日至27日舉行，港隊將會中日韓三支亞洲強隊。為備戰今次賽事的港隊完成5日本地集訓後，周六（16日）將離港前往日本，港隊首戰將於下周二（19日）面對東道主日本。

港隊26人決選名單

門將：伍瑋謙、保羅、陳嘉豪

後衞：馮慶燁、劉學銘、梁冠聰、梁諾恆、羅梓駿、勞烈斯、杜馬思、曾以行、謝家強、徐宏傑

中場：鄭展龍、趙聡悟、鞠盈智、陳俊樂、黃威、胡晉銘、姚浩明、茹子楠

前鋒：鄭兆均、簡嘉亨、安永佳、孫銘謙、余在言