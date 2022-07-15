港超教練指導　成年人學踢足球不再奢侈

人長大後，不知道從何時開始，想踢足球也變成「奢侈」事！即使你能夠在每日勞碌工作後，抽出剩餘時間到來球場，卻阻上找不到隊友、個人技術不足、場地等「重重障礙」，令踢足球這件簡單事變得困難。

香港業餘足球訓練總會（HKAFA）就能夠令這困難事變回簡易，因為該會每個月有超過100課堂任你揀，於不同時段、不同地區都可以練波及安排比賽，真是「總有一堂喺左近」！無論技術出眾、或是初學者，於港超球星教練團指導下，定能重拾足球夢！

由一眾現役或退役港超教練、球星所組成的星級球練團，親身上陣為學員作訓練，內容由基本功、體能、技術、去到足球意識、小組默契、戰術運用、甚至球例都有。再加上每個月有超過100堂任揀，在不同時段、地區都有課堂。

鄰近市區中心交通方便的就可選擇摩士公園、順利邨或是京士柏；港島的又有跑馬地球場、香港仔以及鰂魚涌；而大西北的新界學員亦都可以去天水圍，未來更會發展到大埔、東涌、粉嶺、將軍澳等等各區球場，想在哪裡訓練都很方便。

除了訓練外，實踐也很重要！該會每個禮拜都有比賽安排，聯賽、盃賽人人都可以參加，將不同年齡及技術層面的分開作賽，再安排專業教練指導，踢得開心先並享受足球。

想了解多啲課程內容？睇片就知道晒喇！！

免費試堂、課程查詢及報名whatsapp：61525740

【特約報道】