馬迪爾又有士哥 曼聯熱身賽2連勝

曼聯周五(15日)轉赴澳洲，與墨爾本勝利進行交手，在早段先失守情況下，以4比1反勝，坦哈格領軍下熱身賽2連勝，由西甲回流嘅安東尼馬迪爾再度建功，連續兩仗有士哥，成為熱身賽射手，後備入替嘅拉舒福特下半場建功，終於開齋。

同上場大炒利物浦一樣，曼聯正選陣容盡遣精銳，前鋒線以艾蘭加取代拉舒福特，哈利馬古尼復出取代華拉尼，負責把關嘅係湯希頓，並踢足全場，迪基亞連後備都冇。

墨爾本勝利早段偷襲得手，5分鐘伊高路美迪斯接應隊友妙傳門前空晒一射破網，曼聯落後0比1。曼聯其後壓住對方嚟踢，但組織力麻麻，開賽30分鐘僅得1次射門，直至43分鐘，麥湯米尼一次禁區外施射，幸運地省中對方後衞彈高笠入，曼聯扳平1比1，完半場前安東尼馬迪爾接應艾蘭加傳送門前射入，曼聯反勝2比1。

下半場曼聯盡換場區內10名球員，改派拉舒福特、雲迪碧克、艾歷拜利率領一班小將落場，繼續控制戰局，78分鐘，拉舒福特接應艾歷拜利傳送門前快腳篤入，曼聯贏到3比1，末段墨爾本勝利換入新加盟嘅拿尼，搞起現場氣氛，其後對方擺烏龍，曼聯贏到4比1完場。