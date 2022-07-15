雲達沙助攻　勸掂阿積士放利馬過曼聯

多間傳媒報道，曼聯即將簽入阿積士阿根廷國腳利辛度馬天尼斯，而今次交易關鍵人物，就係前曼聯名宿、現職阿積士總裁嘅雲達沙，可以話冇佢唔成事。

今次交易，其實一直由坦哈格同雲達沙互相配合嘅結果，當初阿積士拒絕阿仙奴報價後，曼聯乘虛而入斟介，「利馬」一心追隨恩師坦哈格，曾向阿積士要脅罷操離隊，但被坦哈格阻止，改為要求曼聯高層提高報價，顯示誠意。

另邊廂，雲達沙裏應外合，勸告阿積士管理層要有風度，沒必要強留有意離隊球員，然後在議價上，阿積士原本要求6000萬歐元轉會費，雲達沙幫助曼聯壓價至5500萬歐元，當中5000萬歐元為轉會費，另加500萬歐元浮動，獲阿積士接納。曼聯同阿積士基本上談妥，「利馬」由阿積士過檔曼聯，簽約5年，周薪大約8萬鎊。

雖然睇落雲達沙好似喺度出賣阿積士利益，但其實佢心目中已有打算，就係向格拉斯哥流浪收購奇雲巴錫(Calvin Bassey)取代利辛度馬天尼斯，轉會費報價3000萬歐元，成事之後，阿積士今次買賣將會淨賺2500萬歐元，立下大功。