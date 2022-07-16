利物浦贏波再添傷兵　祖達缺席開季賽事

正喺新加坡集訓嘅利物浦，周五(15日)晚熱身賽以2比0擊敗水晶宮，拎到季前第1場勝仗，不過「紅軍」目前受到傷兵潮困擾，繼門將艾利臣比加喺練習受傷後，阿歷士張伯倫喺比賽中亦負傷離場，不過最令人擔心係葡萄牙前鋒迪亞高祖達，據報佢大腿舊患復發，領隊高普證實佢將會錯過開季賽事。

利物浦上仗喺泰國吞曼聯4蛋，今仗面對殘陣嘅水晶宮表現回勇，12分鐘就由佐敦軒達臣射入先開紀錄；下半場利物浦換入啱啱續約嘅穆罕默德沙拿同新兵達雲紐尼斯等主力，沙拿落場1分幾鐘就建功，「紅軍」之後控制戰局，但未能增添入波，最終贏2比0完場。

利物浦今場再添傷兵，阿歷士張伯倫完半場前大腿受傷坐地上，即時示意需要換人，高普賽後表示：「情況令人失望，佢訓練表現好好，之前都試過咁嘅情況，今次係肌肉問題，唔算最壞情況，我唔知會缺陣幾耐，但肯定佢會返嚟幫助球隊。」張伯倫嘅受傷令球迷擔心球隊中場兵源，尤其利物浦表明今夏唔會再買人。

「紅軍」未開季已有多位傷兵，祖高美斯缺陣被指係預防性質，門將艾利臣比加亦喺練習受傷，但最令人擔心係前鋒迪亞高祖達，佢上月代表葡萄牙踢歐國聯嗰陣大腿受傷，近日檢查發現舊患復發，高普表示：「艾利臣唔會抖好耐，但缺練每一日都係好大損失；祖達嘅傷患同之前係同一個位置，情況唔多好。」

利物浦未來2場熱身賽對RB萊比錫同薩爾斯堡，7月31日就會對曼城爭奪社區盾，展開新球季賽事，高普透露：「艾利臣有機會趕得切對曼城，但祖達就肯定唔得，佢嘅傷唔係好嚴重，但球季非常漫長，我哋得特別謹慎處理。」