紐尼斯門前踢空氣再被笑　一個字霸氣回應

利物浦今個夏天以8,500萬鎊收購達雲紐尼斯，呢位烏拉圭前鋒嘅一舉一動都成為焦點，不過佢嘅「紅軍」生涯開局不似預期，繼上仗首演對曼聯空門射高，周五(15日)對水晶宮又上演門前10碼「踢空氣」蝦碌，即時受到大批網民嘲笑，不過達雲紐尼斯信心似乎冇受動搖，仲用一個字霸氣回應。

達雲紐尼斯今仗半場期間入替，但第1腳波就「出事」，當時穆罕默德沙拿右路傳中，水晶宮球員伸盡隻腳勉強叉中個波，企喺門前10碼左右嘅達雲紐尼斯未有準備，無人看管下起腳太慢變「踢空氣」。呢位射手都勤於走動，亦有一似射門被水晶宮門將撲出，但連續2場失機嘅畫面實在唔多好睇。

大批網民留言抽水：「利物浦簽1個就頂晒盧卡古同迪姆華拿」、「佢瓦解入球嘅能力係個出色後衞」、「曼聯逃過一劫」等等。不過，達雲紐尼斯賽後就喺twitter留低一個字：Resiliencia，兼且有個「收聲」嘅emoji，呢個字係源自拉丁文，有「反彈」嘅意思，預告佢之後表現會強力反彈。