開操未弗就住踢　熱刺守勢波惡鬥西維爾

周六(16日)晚喺南韓舉行嘅焦點熱身賽，由熱刺硬撼西維爾。兩軍啱啱開操未弗，而且熱刺較多新兵磨合需時，何況西維爾近年對親英超球隊，總係踢得小心翼翼，在炎熱天氣下更加惡踢，唔慌多波入。(周六晚7時開賽)

今仗係熱刺今夏第二場熱身賽，雖然日前對住實力次一級嘅韓職明星隊大勝6比3，不過兩度被對手追平，要靠後備入替嘅王牌哈利卡尼同孫興民各入兩球先贏波，仲要呢班明星隊只係玩票性質，熱刺咁樣都失咗3粒，難怪主帥干地賽後坦言，入到6粒係好，但失3球點都唔滿意。

事實上，干地來到南韓已展開嘅「地獄式」特訓，哈利卡尼同出名體能勁嘅孫興民都操到嘔，可見佢哋狀態仍有待提升。

兩軍新兵多磨合需時

除此之外，干地今夏一口氣簽入比列錫及李察利臣等，必定想趁「拍跳」考察呢班新兵兼試陣，但畢竟大家復操冇耐，新舊球員默契不足下或影響發揮，翼鋒古路施夫斯基又有傷在身，今仗未必出得。

另一邊廂，西維爾亦有多名球員離隊，包括迪亞高卡路士及奧古斯天臣，二人齊齊轉投阿士東維拉，借將安東尼馬迪爾亦回歸曼聯，而且今仗先係佢哋首仗熱身賽，狀態未起。加上西維爾近4次面對英超球隊，有3次開2球或以下，喺南韓炎熱天氣下比賽更為吃力，預計今仗都係少交收。

直播表

周六5:00pm 韓職 蔚山現代 Vs 水原藍翼

無綫85台

周六6:00pm 日職 柏雷素爾 Vs 北海道札幌岡薩多

有線665、605台

周六6:00pm 日職 鳥棲砂岩 Vs 橫濱水手

有線662、602台

周六7:00pm 韓職 FC首爾 Vs FC大邱

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周六9:00pm 瑞典超 諾高平 Vs 馬模

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周六11:30pm 瑞典超 佐加頓斯 Vs 華納莫

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周日1:12am 智甲 柏利斯天奴 Vs 哥甘保

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周日3:00am 女子歐國盃 丹麥女足 Vs 西班牙女足

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周日3:00am 女子歐國盃 芬蘭女足 Vs 德國女足

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周日7:30am 美職 CF蒙特利爾 Vs FC多倫多

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周日8:00am 美職 明尼蘇達聯 Vs 華盛頓聯隊

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周日9:00am 美職 科羅拉多急流 Vs 洛杉磯銀河

Now 639