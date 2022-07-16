on.cc東網直播《邨JUMP!》王者戰

由不同公共屋邨籌組40支屋邨青少年籃球隊參戰，《邨JUMP!》屋邨籃球聯賽來到周六（16日）於修頓室內場上演終極決賽！男子金盃賽冠軍戰由來自九龍黃大仙區的「鳳德野馬」，迎戰港島灣仔區「勵德賢者」；而九龍城區「啟晴傾城」與港島東區「模範天狼」，則爭遂首屆舉辦的女子組后冠！（on.cc東網周六下午2時30分直播／凝動香港體育基金Fb、睇體Fb／睇體Youtube同步直播）

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男子金盃鳳德野馬勵德賢者拗手瓜

經過漫長的訓練日程、以及賽事中最有特色的屋邨主場、作客合共432場賽事，「鳳德野馬」與「勵德賢者」成功於男子組脫穎而出，雙雙殺人決賽，今日爭逐最高榮譽的金盃賽冠軍。

羅卓熙：一直相信球員

「鳳德野馬」於常規賽以14勝3負第2名出線、4強擊敗「南山俠客」進身決賽，教練「熙Sir」羅卓熙對一班「鳳德仔」充滿信心：「身為教練，入到決賽已經為一班球員驕傲，當然贏埋冠軍係錦上添花。由始至終我都相信贏波贏球員，佢哋係我一直相信嘅一班『鳳德仔』！」

在常規賽排第3的「勵德賢者」，4強險勝常規賽1哥「耀東超人」，得以躋身冠軍戰。教練「軒Sir」張宇軒相當期待球員發揮：「呢一年最大嘅轉變，係班球員變咗好似屋企人咁，打得唔好會互相鼓勵同畀意見，打得好就大家都高興。依家入到決賽，希望佢哋好好享受今屆最後一場比賽。」

女子組啟晴傾城模範天狼最強對決

今屆《邨JUMP!》另一焦點，當然是新增設的女子組賽事。以5勝1負成為常規賽1姐的「啟晴傾城」，將與4勝2負排第2的「模範天狼」爭后座，堪稱最強對決。「啟晴傾城」教練卓婷坦言過去一年備戰不易：「由舊年9月開始訓練，中途又受到疫情影響而暫停，過程既漫長又辛酸。唔經唔覺嚟到最後階段，諗番一開始時大家比較怕醜，依家球隊充滿凝聚力，一切都唔容易。」

黃靖浠：珍惜踩入修頓機會

「模範天狼」教練「ＡＡ」黃靖浠則寄語一班小隊員要珍惜在修頓打決賽的機會：「好多學界賽事因疫情延期甚至取消，有幸《邨JUMP!》令學生能夠繼續接受訓練同比賽。修頓場館係好多籃球員夢寐以求嘅比賽場館，向來只有大型賽事及學界大賽能夠喺呢度舉行。球員對於能夠進入決賽，喺修頓比賽一定相當興奮，會全力爭取勝利。」

擴展青少年視野促進多元發展

由凝動香港體育基金主辦的《邨JUMP!》，是本港首個屋邨籃球聯賽及訓練計劃。賽會在不同公共屋邨籌組40支青少年籃球隊（36隊男子隊，4隊女子隊），並與本地甲一球隊合作，提供專業訓練予13至17歲的青少年。今年踏入第3屆，球隊數目由24擴展至36隊。此外首度籌組4支女子隊，參加的13至17歲屋邨女生，除可接受甲組或港隊代表指導外，更有機會與傑出女性領袖交流。

篩選學員着重態度紀律

《邨JUMP!》招生並不考慮學員技術水平，符合經濟條件及年齡要求的參加者會先接受密集式訓練，再由教練按出席率、態度及紀律，篩選出學員參與屋邨籃球聯賽，他們會代表所屬屋邨走遍全港街場、挑戰各區對手。經一番對賽後，最強的兩支隊伍會於被譽為籃球聖地的灣仔修頓場館爭奪總冠軍。

除出席訓練及比賽，學員亦須要進行社區服務，參與學習和經歷活動，希望藉此增加青年對所住地區之歸屬感，同時拓闊視野、促進多元發展。

《邨JUMP!》周六比賽秩序

時間 賽事 球隊

10:30am 男子銀盃賽決賽 尚德獵人 Vs 兆禧守衛者

2:30pm 女子決賽：啟晴傾城 Vs 模範天狼*

4:15pm 男子金盃賽決賽 鳳德野馬 Vs 勵德賢者*

地點：灣仔修頓室內場

*為直播賽事