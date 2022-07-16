香港隊　赴日戰東亞盃　安帥：想畀小將機會

即將出戰「EAFF E-1 東亞足球錦標賽」（東亞盃）的香港足球代表隊，大軍周六（16日）啟程前往賽事舉辦地日本。港隊早前公布今次賽事的26人決選名單，主教練莊恩安達臣亦交代到今次的選人決定，直言希望給予幾位隨隊年輕球員機會。

港隊將於今次「東亞盃」面對中日韓三支亞洲勁旅，安帥於大軍出發前，亦講到今次賽事目標，認為是很好的機會，讓港隊備戰來年舉行的「亞洲盃」決賽周：「好期待可以同勁旅交手，我哋喺今次賽事被視為弱旅，亦係好好嘅機會去搵出應付強敵嘅方法，為明年『亞洲盃』決賽周會遇到嘅情況作準備。」港隊於出發前一日，公布26人決選名單，除3位門將之外，後防球員人數接近大軍的一半，對此安帥解釋到：「我哋係需要好嘅後衞在陣，呢樣嘢唔洗講，但我認為球隊每個位置都有足夠人腳儲備。」

此外，今次大軍有6位「00後」年輕球員入選，其中首入決選名單的趙聡悟年僅17歲，安帥表示希望給予小將們學習的機會：「我係一位鍾意畀年輕球員機會嘅教練，後生仔渴望進步肯聽指令，有佢哋喺陣中係好重要，佢哋係香港嘅未來，既然有潛質，就應該揀入隊，我會根據到時比賽形勢，再考慮派小將上陣。」有人入選自然有人失落，安帥就解釋自己不會因球迷喜好，而左右自己的選人決定，直言已選擇最適合出戰今次賽事的球員在陣。