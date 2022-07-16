何碧雯攻入19分　啟晴傾城奪邨JUMP女子組冠軍

第3屆《邨JUMP！》屋邨籃球聯賽周六（16日）在灣仔修頓場館決出冠軍。女子組決賽由九龍城區的「啟晴傾城」對港島東區的「模範天狼」，前者在何碧雯攻入19分下，以46：45險勝對手，贏下冠軍。

今屆《邨JUMP！》新增女子組賽事，啟晴傾城在常規賽錄得5勝1負，高踞榜首，與次名的模範天狼會師決賽。首次踩入修頓，啟晴未有怯場，傅瑛琪、何碧雯和余穎茵接連建功，領先6：1。但隨著啟晴滿隊犯，模範在罰球線上追分，加上林雅雯快攻得手，追成7：10。

模範第二節逐漸入局，林莛芯搏得「and 1」，陳嘉恩連續得分，反超前14：12，但好景不常，啟晴的何碧雯能鏟善射，單節豪取9分，領先24：19進入下半場。

啟晴積極拼搶前場籃板，往往能「射到入為止」，加上傅瑛琪頻頻快攻得手，拉開到40：29。比賽未到最後一刻，都不知鹿死誰手，模範在決勝節初段打出6：0的攻勢，再憑著鄭欣㬢和陳嘉恩轟入「back to back」三分球，追至41：44。啟晴依樣畫葫蘆，嘗試從外線出手，反被鄭欣㬢封阻。即使何碧雯上籃「止血」，又被林莛芯連取3分，在最後45秒被追剩1分，幸好時間站在啟晴這邊，終以46：45險勝，贏下冠軍。

啟晴後衞何碧雯攻入19分，但她謙稱發揮並不理想：「我頭兩節打得不錯，但隨著體能下滑，對手加強內線防守，下半場cold hand，很擔心會不會就這樣沒了冠軍。」她感謝教練和隊友信任，特別是今日因事未能到場的教練卓婷：「我小時候已見過卓婷，覺得好型、好勁，令我有興趣接觸這項運動。知道她當我們的教練很開心，心願一直都是一起打入決賽，再把冠軍送給她。」