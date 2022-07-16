莫煒謙獨取24分　勵德賢者驚險奪邨JUMP男子組冠軍

《邨JUMP!》屋邨籃球聯賽男子組決賽，周六（16日）於修頓室內場揭起戰幔，最終勵德賢者憑莫煒謙奪得全場最高的24分，以2分之差氣走鳳德野馬，奪得冠軍，莫煒謙更成為決賽最有價值球員。

鳳德野馬及勵德賢者於常規賽分別位居第2及第3位，兩隊在開局初段防守相當集中，未有被對方得到太多空位投射的機會，命中率較為低下，其中鳳德野馬的謝彥祖，以及勵德賢者的莫煒謙於第1節同樣取得4分，已經並列兩隊於首節的最高得分，不過勵德賢者勝在有曾文康與劉駿先後取得分數，協助勵德賢者於第1節過後以8：4領先。

鳳德野馬要到第2節初段，有戴承毓射入1球罰球為球隊追至5：8，才有謝彥祖以外的球員取得分數，但球隊手感未有改善下，更被勵德賢者屢屢進攻得手，一度以10：20落後，不過鳳德野馬有譚天佑切入禁區取得4分，令鳳德野馬再追至14：20。然而今場狀態火熱的莫煒謙於上半場完結前，射入壓哨3分，半場共入11分，令勵德賢者以23：14領先上半場。

及至下半場展開後，雙方的身體碰撞愈來愈激烈，兩隊球員有不少機會踏上罰球線，鳳德野馬的鮑梓軒亦單節取得8分，令球隊完第3節後，僅落後29：30。鳳德野馬在第4節，更隨即由謝彥祖射入3分反超，並一度領先至39：32。不過莫煒謙此時挺身而出，遠投近切協助勵德賢者打出11：3的攻勢，以43：42領先1分。雙方戰至讀秒階段，莫煒謙兩罰一中，勵德賢者以44：42領先。雖然鳳德野馬在暫停設計戰術後，有鮑梓軒切入分球，成功找到籃底出現空位的戴承毓，但後者出手落空，注定鳳德野馬以42：44飲恨落敗，僅得亞軍。

攻入全場最高的24分，在比賽關鍵時刻屢屢得分的莫煒謙，賽後表示自己在整項賽事的得着，就是得到隊友之間的友誼：「未必所有隊友的實力都很強，都是名校出身，但至少這個賽事能夠讓我認識不同的隊友，會跟他們一起練習及比賽。他們的球技未必非常出色，但團隊氣氛絕不輸畀其他人。」談到球隊於第4節落後時，自己成功命中1球3分球，協助球隊開始追分，莫煒謙表示今場手感理想，繼而相信自己能夠在外線建功：「我會給予自己信心，至少我在比賽開局都能夠得分，所以會嘗試起手。」莫煒謙又認為這個冠軍「得來不易」，因為球隊要經歷多場比賽，才能打入修頓室內場的決賽舞台。