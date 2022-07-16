香港隊　首入決選名單　兩00後小將力爭首騷

港隊早前公布出戰今屆「EAFF E-1 東亞足球錦標賽」（東亞盃）的26人大軍名單，當中傑志後衞曾以行（Ellison），以及冠忠南區門將伍瑋謙（Ivan），皆首次躋身決選名單，期待兩名「00後」小將能夠代表港隊在國際A級賽事上演處子戰，並為港隊延續佳績。

年僅18歲的曾以行，雖然在早前的「亞洲盃」外圍賽獲列入初選名單，但由於當時正遠赴西班牙，參與由前傑志主教練甘巴爾統籌的「全球青年精英足球計劃」，因此未能參與集訓。近日才首次隨港隊練習的他，坦言感到緊張，但同時又相當期待及興奮：「緊張就係因為同一班香港最好嘅球員，同埋新教練莊恩安達臣練波，呢個環境有啲唔熟悉；但都想盡快適應安帥嘅踢法同理念，證明自己值得入選。」對於最終能夠入選決選名單，他表示相當難得，加上自己一直視代表港隊，為一項很高的殊榮，以及人生目標之一，感謝所有人一直以來的支持及賞識。

安帥自接手後帶領港隊改踢逼搶踢法，要求所有球員在場上不斷壓迫及跑動，年紀輕輕的Ellison承認訓練的確辛苦，但他卻對這名挪威籍教練讚不絕口：「感覺到佢好熱血同有心，始終現代足球都係行逼搶呢個趨勢，我明白係要啲時間適應，但喺印度（亞盃外）都收到成效，呢件事帶到畀所有人希望；無錯中間一定係有啲起伏，但我哋都要去行，好開心可以跟到佢，去嘗試佢嘅理念。」他續指在安帥戰術底下會改任防守中場，自己會向同位置球員包括胡晉銘等「偷師」，希望可以取得更大進步。

上年9月才在「菁英盃」上演職業生涯地標戰，不足一年更即將代表港隊出戰「東亞盃」，Ellison直言整個過程「真係好快」：「今年係我第一年，但呢個經驗同回憶好豐富，首先同傑志簽咗約好快就有得出場，可惜之後遇上停擺，但之後又有機會去亞冠比賽，同埋西班牙訓練，尤其出外集訓呢兩、三個月令我成長得更快、感受最深同學到最多嘢。」

至於伍瑋謙雖然早前在亞盃外期間獲得急召，但這名年僅20歲門將卻未獲上陣資格，只能夠參與球隊操練，今次終於正式列入決選名單，Ivan表示感到開心及意外：「由U12開始踢上去，一直有個感情喺到，但由青年軍去到大港腳絕對唔係容易嘅事，踢咗一兩季職業就完成到呢個夢想，係有啲突然但又非常開心。」

上季由愉園加盟冠忠南區後，開始穩坐正選位置，Ivan承認多了出場機會後，令其信心及比賽感覺得以慢慢累積，取得的進步亦較練習時大，他希望能夠在「東亞盃」爭取上陣：「始終第一次體驗到呢啲大比賽，南韓、日本都算強陣，宮市亮、武藤嘉紀踢過歐洲五大聯賽，想親身見識到佢哋嘅實力，同場教量下，睇到大家之間嘅差距。」

曾以行 profile :

出生日期：2003年10月27日（18歲）

位置：中堅、防守中場

現效力球隊：傑志

伍瑋謙 profile :

出生日期：2002年6月30日（20歲）

位置：門將

現效力球隊：冠忠南區