西班牙侵略性強　客客轟丹麥

女子歐國盃B組最後一輪生死戰，丹麥女足對西班牙女足。目前兩軍同分，由於西班牙女足得失球差較丹麥女足佳，因此今仗打和都可出線。丹麥女足非勝不可，被迫推前搶攻，正中對手下懷，西班牙女足攻力強勁兼極具侵略性，包括外圍賽在內，近7場女子歐國盃有6場由頭贏到尾，都係贏3球或以上，半全場客客放心捧。(周日凌晨3時開賽)

丹麥女足雖然係上屆亞軍，但相隔5年，球隊實力大不如前，今屆首場分組賽以0比4大敗於德國女足腳下，上仗面對小組最弱嘅芬蘭女足，要踢到比賽中後段先攻入全場唯一入球，實力不及「西女」，但形勢上要焗攻爭勝，隨時顧此失彼。

採取主攻不甘求和

至於西班牙女足以巴塞及皇馬女足為班底，與西班牙男足一樣都係主攻，今屆首仗以4比1大勝芬蘭，上仗雖然0比2不敵8屆冠軍嘅德國女足，但西班牙女足全場有13次射門，比對手多6次，進攻火力仍屬歐洲頂級。以佢哋風格唔會甘於求和，應會甫開賽即強攻丹麥女足務求穩住勝局，甚有機會由頭贏到尾，一於捧客客。