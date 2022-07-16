HKJCJSR X東網直播7.19甲一重啟兩場大戰

香港男子甲一組籃球聯賽將於下周二（7月19日）重啟，球迷當然渴望欣賞甲一球星的表現，當晚兩場賽事由崇德飛鷹對南青，以及康仁福建對東方龍獅，將由香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃全力贊助東網直播，一眾學員與「導師」兼專業評述員吳毅豪及丘雨勤「拍住上」！（on.cc東網、香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃Facebook專頁及YouTube頻道於周二晚上7時直播）

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這是自第5波疫情1月煞停賽事後，半年多以來首次回到修頓場館的甲一聯賽。頭場崇德飛鷹的陣容基本上沒變動，奧斯汀、蘇志樂、鍾俊昇、呂銘彥及胡兆智等主力仍在名單之上，暫時球隊以3勝3負列常規賽次名，衝擊前六名前景不俗。再者，對手南青經歷了震盪，居港外援麥洛連在疫情期間已返加拿大落班，不過陣中依然有鬥心十足的球員撐住，且看球隊變陣後表現如何，能否爭取聯賽第4勝。

至於東方龍獅對康仁福建對壘預料一樣精彩，兩軍於銀牌時對陣，東方加時險勝，在原班人馬應戰下，這支2018年總冠軍如何應付福建來襲？實在值得期待！