世紀交易成真　羅拔佬加盟巴塞隆拿

今夏轉會市場最轟動交易，終於成真！西甲豪門巴塞隆拿宣布，已經同德甲勁旅拜仁慕尼黑達成協議，將會簽入拜仁射手羅拔利雲度夫斯基。據悉呢位33歲波蘭國腳將於美國時間周日(17日)，喺邁阿密接受體測，如無意外將會同巴塞簽約3年。

自上季季尾開始，巴塞力爭簽入羅拔利雲度夫斯基，但之前3次向拜仁報價，都被拒絕。「羅拔佬」亦情傾巴塞，甚至一度傳佢拒絕歸隊備戰新球季，逼拜仁放人。

呢位近5季德甲神射手得主早前讓步向拜仁報到，並出席集訓，其後拜仁同巴塞隆拿嘅談判亦取得突破，同意以5,000萬歐元轉會費成交。

巴塞周六(16日)深夜喺官網公布有關消息，拜仁行政總裁簡尼亦證實其事：「我哋已經同巴塞隆拿就羅拔利雲度夫斯基嘅轉會達成口頭協議，但未正式簽約，文件仍然準備當中，之後會交由律師處理，以往拜仁都有重要球員離隊，但球隊並冇衰落，反而變得更強大。」

拜仁會長凱拿對「羅拔佬」作出祝福，稱讚佢係一位偉大球員，協助球隊贏得一切重要錦標，感謝佢對拜仁嘅貢獻。

主角羅拔利雲度夫斯基日前已經同隊友們逐一話別，並發表告別宣言：「效力拜仁慕尼黑8年非常特別，永遠唔會忘記喺呢度嘅時光，我會返來同所有拜仁員工好好道別。」

由於巴塞已經飛去美國邁阿密集訓，所以「羅拔佬」亦會前往當地接受體測，通過之後就會同球隊一齊操練。

據悉「羅拔佬」將會同巴塞簽約3年，仲有權續約多1年，獲得年薪900萬歐元，但比佢效力拜仁少300萬歐元，「羅拔佬」寧願減人工都要轉投巴塞，可見佢求變決心非常大。

羅拔利雲度夫斯基效力拜仁8季，已贏得8次德甲、3次德國盃、1次世冠盃、1次歐聯冠軍等錦標，各項賽事總共上陣344場入374球，屬於拜仁史上入波第2多嘅球員，僅次於德國已故足球名宿梅拿，並連奪近2屆世界足球先生殊榮，都係時候轉會接受新挑戰。

【延伸閱讀】羅拔佬+奧巴美揚 經典黃金鋒線重現