羅拔利雲度夫斯基轉戰西甲，唔止係巴塞同拜仁兩間球會嘅事，對曼聯都有可能產生重大影響，因為拜仁失去羅拔佬之後，可能改變初衷，願意簽入C朗。巴塞連接增兵後，亦需要出售球員，減輕財政壓力，或會加速將法蘭基迪莊出售畀曼聯。

羅拔利雲度夫斯基過去8季都係拜仁必選正選，佢離隊後，鋒線頓失重心，雖然會方已經簽入利物浦前鋒沙迪奧文尼，並同基拿比續約至2026年，但2人都係翼鋒，難以代替羅拔佬中鋒作用。

一向被視為羅拔佬接班人嘅艾寧夏蘭特已被曼城收購，拜仁要喺今夏簽入具級數射手，選擇非常有限，甚至只有C朗可以同羅拔佬相提並論。

雖然拜仁行政總裁簡尼及總監沙歷咸美斯一再表示，無意簽入C朗，但世事無絕對，正如美斯離開巴塞、C朗重返曼聯，以至羅拔佬轉投巴塞，都曾經係天方夜譚嘅事，但最後都成真，當拜仁一旦發現的確需要增添中鋒，轉軚簽C朗都唔出奇。

至於巴塞今夏已經簽入中堅安達斯基斯坦臣、中場基斯爾、翼鋒拉芬夏比洛尼等球員，雖然部份新兵係自由身來投，但拉芬夏比洛尼轉會費高達6,500萬歐元，加上羅拔利雲度夫斯基嘅5,000萬歐元轉會費，巴塞最少合共使咗1.15億歐元。

同埋巴塞近年唔止出現財困，而且受到球員總薪酬超標問題困擾，必須騰出薪酬空間，否則新兵難以註冊，將法蘭基迪莊出售畀曼聯，既可以收番近8,000萬歐元轉會費，仲可以騰出薪酬空間，一舉兩得，相信巴塞會全力促成法蘭基迪莊成「魔」。