張家瑋闖世運會桌球決賽　力爭香港第1金

香港桌球新星張家瑋在美國阿拉巴馬州伯明翰舉行的世界運動會，過關斬將闖入男子桌球決賽，坐銀望金，今晚深夜(周一凌晨)1時30分將為港爭奪首金。

23歲的前世青冠軍張家瑋已先後擊敗英國及巴基斯坦球手，繼而周六(16日)在4強戰以直落3比0淘汰卡塔爾的阿路巴里（Ali Alobaidli），昂然闖入決賽，肯定為港隊多袋一面獎牌，今晚深夜（美國時間12點30分）約1時30分將為港爭奪今屆第一金，將與埃及的沙軒（Abdelrahman Shahin）爭逐王座；如果張家瑋成功奪冠的話，將為香港在世界運動會做到金牌「零的突破」。

此外，港隊在泰拳項目亦有獎牌「叫胡」，曾靜怡在女子57公級4強不敵美國的布特（Tierra Brandt），無緣決賽，將於今晚深夜爭逐銅牌戰，將面對瑞士的艾士寧（Patricia Axling）；連同張家瑋在桌球出戰，港隊將於一日內爭逐兩面獎牌。

隨着劉慕裳在空手道奪得女子個人形銅牌為香港贏得今屆首面獎牌後，武術隊的楊子瑩、李泳容及楊頌熹亦連取三面銅牌；港隊目前已累計袋走了4面銅牌。香港於歷屆世運會贏過3銀1銅，分別是盧潔明（健美女子52公斤級，2005年）、胡兆康（保齡球男單，2009年）和陳浩鈴（壁球女單，2017年）獲銀牌；以及胡兆康/麥卓賢(保齡球男雙，2017年)的銅牌；今屆的獎牌數目已經超越歷屆總和，創下歷史。