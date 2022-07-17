傅家俊迎2年來首勝　戰靴「甩底」超驚險

香港桌球「一哥」傅家俊（Marco）周日為今季打開勝利之門，他在歐洲桌球大師賽外圍賽面對基拔轟出「破百」，這也是他自2020歐洲大師賽後，兩年來在職業桌壇的首勝。

過去兩年因為疫情缺席桌壇職業賽的Marco，今個賽季正式回歸，上周出戰了冠軍聯賽，在小組取得了2和1負的成績。周日轉戰到歐洲大師賽外圍賽，即使賽前遇上阻滯，並肩作戰多年的一對皮鞋，在賽前不足1小時雙雙「甩底」，幸好Marco即變身做「補鞋佬」及時在賽前處理兼上陣，最終打出3cue60+，其中在第6局更轟出115，速戰速決以5比1成功闖關。

稍後，今日香港時間下午5時「四眼Cue后」吳安儀將會登場，出戰她今季的第一場賽事，將與伊朗的華法爾爭逐。

此外，今季的首個147於歐洲大師賽外圍賽出現，中國的張安達在首局落後之後發力，一口氣轟走15個紅球兼清枱，做出了桌球史上第177Cue147，同時也是今季第1Cue，將可袋走或瓜分(若有球員再打147)5000鎊最高度數獎金最終30歲的張安達以5比1擊敗烏克蘭的加沙哥夫，順利晉級。