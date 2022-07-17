耶穌仔又入波　阿仙奴擊敗愛華頓

周日(17日)早上喺美國舉行嘅英超季前熱身賽，阿仙奴以2比0擊敗愛華頓，今夏由曼城轉投兵工廠嘅前鋒加比爾捷西斯又入波，呢位綽號「耶穌」嘅巴西國腳近2場熱身賽為阿仙奴轟入3球，狀態非常勇猛，主帥阿迪達今次真係簽啱人。

加比爾捷西斯上場熱身賽對紐倫堡，首次為兵工廠披甲，後備上陣入2球，今仗擔任正選，表現非常活躍，開賽15分鐘就有1次勁射，僅被愛華頓門將比克福特撲出。

踢到33分鐘，兵工廠終於打開紀錄，薛迪索拉斯開出角球，門前冇人頂到，皮球剛好落喺伏兵遠柱嘅加比爾捷西斯面前，佢順勢射入。

阿仙奴第2個入波都同「耶穌仔」有關，佢喺左路個人突破後傳中，加比爾馬天尼利出腳稍為改變方面，皮球溜向遠柱，由布卡約沙卡近門補射入網，兵工廠36分鐘已經領先2比0。

加比爾捷西斯繼續表演，臨完上半場，佢喺禁區邊博到罰球，可惜馬田奧迪加特主射貼楣而出，未能再增添紀錄。

換邊之後，雙方都大幅換人，再冇波入，阿仙奴維持贏2比0完場，下仗將於7月21日早上同奧蘭多城交鋒。