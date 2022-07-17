紐約打吡！紅牛衝破「城」
2022年07月17日 13:02
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美職「紐約打吡」紐約紅牛主場迎戰紐約城，紅牛在自己地頭一向有出色表現，近5次主場出擊獲得全勝，加上近3次與紐約城交鋒，亦全部贏波，今仗有力再下一城，捧主勝。
雙方今季成績接近，近況亦相似，紐約紅牛近3場聯賽取得2勝1和，至於紐約城則2連勝。不過，紐約紅牛主場優勢明顯，各項賽事主場5連勝，即使單計聯賽，近3仗主場亦勝出，更加合共轟入8球，今仗勢必乘勝追擊。
另一邊廂，紐約城防線不穩，近4場失了8球，更何況紐約城過去3次對紅牛，錄得全敗兼未能取得入球的劣績，明確被對手剋制住，捧紐約紅牛主勝為佳。
直播表
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有線662、602台
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有線662、602台
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周一5:00am 美職 紐約紅牛 Vs 紐約城
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