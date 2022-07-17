紐約打吡！紅牛衝破「城」

美職「紐約打吡」紐約紅牛主場迎戰紐約城，紅牛在自己地頭一向有出色表現，近5次主場出擊獲得全勝，加上近3次與紐約城交鋒，亦全部贏波，今仗有力再下一城，捧主勝。

雙方今季成績接近，近況亦相似，紐約紅牛近3場聯賽取得2勝1和，至於紐約城則2連勝。不過，紐約紅牛主場優勢明顯，各項賽事主場5連勝，即使單計聯賽，近3仗主場亦勝出，更加合共轟入8球，今仗勢必乘勝追擊。

另一邊廂，紐約城防線不穩，近4場失了8球，更何況紐約城過去3次對紅牛，錄得全敗兼未能取得入球的劣績，明確被對手剋制住，捧紐約紅牛主勝為佳。

直播表

周日5:00pm 日職 FC東京 Vs 磐田山葉

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周日5:30pm 日職 京都不死鳥 Vs 廣島三箭

有線661、601台

周日5:30pm 日乙 FC琉球 Vs 大宮松鼠

有線662、602台

周日8:00pm 俄超 莫斯科魚雷 Vs PFC索契

有線662、602台

周日9:00pm 瑞典超 AIK蘇納 Vs 卡爾馬

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周日10:00pm 蘇聯盃 邦尼里格玫瑰 Vs 喜伯年

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周一3:00am 美職 阿特蘭大聯 Vs 奧蘭多城

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周一5:00am 美職 紐約紅牛 Vs 紐約城

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周一7:30am 美職 哥倫布機員 Vs FC辛辛那提

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周一8:30am 美職 拿舒維爾 Vs FC洛杉磯

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周一9:30am 美職 皇家鹽湖城 Vs 肯薩斯體育會

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周一10:30am 美職 波特蘭伐木者 Vs 溫哥華白帽

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