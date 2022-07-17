蘇炳添百米準決賽「包尾」出局　美國包辦三甲

「中國飛人」蘇炳添周日（17日）在美國俄勒岡州主辦世界田徑錦標賽，出戰100米短跑準決賽，無復去年於東京奧運打破亞洲紀錄的風采，僅跑出10秒30，在23名選手中「包尾」出局，無緣晉級決賽，美國亦成功自1991年以來，首次包辦男子百米三甲。另一名中國選手王嘉男，就成功為國家隊奪得首面世錦賽男子跳遠金牌。

蘇炳添去年在東奧100米準決賽中，跑出9秒827，打破亞洲紀錄兼成為首位進入奧運男子100米決賽的中國選手。惟蘇炳添周日出戰世錦賽100米跑準決賽時，狀態明顯失色，僅做出10秒30的時間，令這位「中國飛人」不但失落決賽資格，更在23位參與準決賽的跑手中，位列「包尾」出局。至於在較後時間舉行的決賽方面，卻利（Fred Kerley），比利斯（Marvin Bracy）及布羅美爾（Trayvon Bromell）3位美國選手，分別取得金，銀及銅牌，協助美國自1991年後，再次包辦男子100米短跑三甲。在此役以9秒86的時間封王的卻利，賽後對於能夠在國土包辦頭三，感到相當興奮：「能夠包辦三甲，是一件很美妙的事，我認為我們在來屆賽事，依然有能力衝擊錦標。」

中國跳遠選手王嘉男同樣於周日創造歷史，他於跳遠決賽憑長達8米36的最後一跳，成功扭轉形勢，力壓分別奪得銀牌及銅牌的希臘及瑞士選手奪金，為國家隊奪得史上首面世錦賽男子跳遠金牌，王嘉男更成為繼劉翔及王浩後，第3位奪得田徑世界冠軍的中國男子選手。鉛球選手鞏立姣，亦在女子鉛球決賽中，投出20米39，屈美國選手之下得到銀牌，荷蘭選手則取得銅牌。