【有片】防線發夢　車路士驚現愚蠢烏龍波

周日(17日)早上喺美國舉行嘅季前熱身賽，車路士以2比1擊敗CF阿美利加，但主角並非入波功臣迪姆華拿、美臣蒙特，而係右後衞列斯占士及門將比迪尼利，2人夢遊球場，合力製造世紀烏龍波，非常醜怪。

雙方上半場互交白卷，全場3個入波都係來自後備上陣球員，55分鐘列斯占士右路傳中，迪姆華拿起腳被門將奧斯卡占美尼斯撲出，佢再補射入網。

5分鐘後出現全場最「奇異」一幕，列斯占士喺禁區邊右路轉身回傳，可能冇留意門將比迪尼利企位偏離龍門，比迪尼利回身出腳攔截，已鞭長莫及，只能睇住個波入網。

列斯占士唔帶眼傳波，固然要負責任，至於比迪尼利係車仔第3號門將，上季僅上陣1次，同隊友欠缺默契，最終造成今次烏龍波，恐怕領隊杜曹新一季更加唔敢畀呢位30歲門將上陣。

幸好比賽末段，美臣蒙特射入世界波，協助車路士贏2比1，否則列斯占士、比迪尼利就孭晒鑊，車路士下仗熱身賽將於7月21日早上對夏洛特FC。