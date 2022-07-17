香港隊　抵達日本後首操　勞烈斯：狀態唔錯

即將出戰「EAFF E-1 東亞足球錦標賽」（東亞盃）的香港足球代表隊，周六（16日）已抵達日本，並隨即在周日（17日）進行訓練。效力中超梅州客家的後衞勞烈斯（Vas)，透露自己目前狀態不俗，指球隊一定會繼續堅持進取踢法。

已抵達日本的港隊大軍，今早僅以輕量訓練為主，下午再到球場進行正式操練，當中一對中堅，包括目前自由身的謝家強，以及效力中超梅州客家的勞烈斯（Vas）已經與球隊會合，惟足總表示另外兩名中超兵梁諾恆、陳俊樂，卻因仍有一些文件需要處理，暫時仍未歸隊。

剛與港隊會合的勞烈斯，完成首操後接受訪問，他透露自己目前狀態不俗，並表示十分期待首仗對日本的賽事。對於新帥莊恩安達臣主張的逼搶踢法，Vas亦直言相當滿意：「對香港隊係好事，呢種踢法好聰明同啱我哋踢，球隊喺場上一定會繼續踢得更進取。」

至於剛傷愈復出的鄭兆均，早前因傷缺席了「亞洲盃」外圍賽，事隔一年後再次入選港隊，他表示感到十分開心及幸運，並感謝主帥莊恩安達臣的信任。

作為上屆港隊「東亞盃」的成員之一，「均仔」坦言對手陣容整體比上一次更強，希望利用之前累積的經驗，幫助球隊踢出更好表現：「原本對手話出U23，但見到最終都出返一啲踢中超、韓職同日職的常規球員，不過自己喺上屆已經見識到佢哋嘅速度，希望呢樣優勢，可以幫到球隊應付每場比賽。」