網球原來可以坐！循環再造唔使變垃圾

運動燃希望基金在今個夏天發起「AFTERLIFE just as beautiful計劃」，聯同著名設計師製作一系列藝術品傢俬，令被丟棄的舊網球重獲新生。這些舊網球分別在全港16個私人會所以及5個康文署轄下網球中心擺放的AFTERLIFE回收箱收集所得。每一件傢俬都是人手製作、獨一無二，並將於展覽結束後被拍賣為基金籌募善款。

香港每年平均消耗超過200萬個網球。這些網球在完成它們的使命後，都會被送往堆填區，對環境構成一定的壓力。AFTERLIFE因此選擇網球作為啟動計劃的首個運動項目。運動燃希望基金自2011年成立以來，一直透過專業的運動訓練課程支援有經濟困難的青少年，推動香港體育運動的可持續發展以及社會責任。這次基金推出新計劃來保護環境，透過不同的方法，重用、循環再造，令被丟棄的舊網球免於送往垃圾堆填區的命運。

因為網球本身的壽命很短，不環保、沒有可持續性。計劃在全港16個私人會所以及5個康文署轄下網球中心擺放回收箱收集舊網球，以可持續發展的模式，循環再造這些數量龐大又不能分解的廢物，避免它們被送到堆填區；其中部分製作成一系列、充滿創意的網球藝術品傢俬。這批藝術品傢俬在展出後，部分將會在日後舉辦的本地網球賽準決賽及決賽時作為球員休息櫈使用。

隨着計劃的擴展，收集所得的廢棄網球將被製成橡膠粒、橡膠衍生燃料以及其他產品。回收再造過程都在香港完成。這樣一條龍的模式非常重要，可以防止污染、減少收集新物料的需求、節省能源及資金、減少溫室氣體排放、減少最終送往垃圾堆填區的廢物量，使產品物盡其用。

這一系列的網球藝術品傢俬將會由今日起至7月31日於銅鑼灣利舞台廣場地下展出。