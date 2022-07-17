香港隊　首戰東亞盃！「姚明」「嘉豪」珍惜機會

香港足球代表隊即將出戰「EAFF E-1 東亞足球錦標賽」（東亞盃），今次決選名單中，曾參與印尼雅加達亞運的姚浩明和陳嘉豪，將首次有機會代表港隊出戰「東亞盃」，其中前者更第一次晉身大港腳行列，兩人皆表示非常珍惜今次入選機會，直言是對自己實力的肯定。

現年27歲的姚浩明，過往曾代表過各級港隊青年軍出賽，2018年更曾獲選出戰雅加達亞運：「最深刻係當時對住東道主印尼，3萬幾個當地球迷嗌到成個球場都震，嗰種感覺非常難忘。」「姚明」回憶道。惟自此之後，「姚明」一直未能更進一步成為大港腳，經過4年的等待，「姚明」終於在今次「東亞盃」等來機會：「23歲踢亞運，到而家27歲，4年都未有出現過喺港隊名單當中，見到自己嘅名上榜，係幾驚訝同開心。」

疫情關係，過去一季港超被迫腰斬，效力標準流浪的「姚明」最後一次在正式賽事披甲，已經是去年年底的「足總盃」，踏入2022年後僅靠操練和熱身賽保持狀態，「姚明」坦言投入今次港隊本地集訓初期，高強度訓練一度令他吃不消：「頭兩日完全跟唔上（訓練）節奏，好耐冇試過咁高水平嘅練習，始終港隊球員能力係同球會有分別，對自己嘅要求都要再高啲，其後都慢慢適應練習進度。」

今次獲安帥賞識徵召入隊，他亦不忘感激港隊教練團成員之一的「伯樂」安尼頓：「好開心安尼頓（港隊助教）仲記得我，話有推薦我畀安達臣。」安帥強調的進取踢法，在近期港隊表現中開始展現，「姚明」透露安帥在訓練中，對球員比賽的進取程度要求甚高，他亦希望藉今次入選機會，進一步改善自己的踢法：「安帥嘅踢法係現今足球嘅趨勢，要追得上現今足球嘅水平，一定要改變自己。」「姚明」續稱希望把握今次機會，證明自己有能力在未來港隊大軍佔一席位。

作為今次港隊3位入選門將的其中一員，陳嘉豪曾與「姚明」一同出戰雅加達亞運，同年年初「嘉豪」獲徵召出戰「亞洲盃」外圍賽，一嚐做大港腳滋味，那場作客北韓的比賽，最終由葉鴻輝擔正，和「嘉豪」一起坐在後備席的，還有經驗更豐富的王振鵬，他坦言早有心理準備要做3號門將：「嗰次係自己接觸過最大型嘅比賽，當時都預咗自己係做3號門將，係去學嘢。之後去到亞運自己又病又傷，最終都冇機會出場。」

踏入2022年，這位26歲理文門將，在球會為數不多的比賽中，多次獲得上陣機會，包括年初「菁英盃」和早前的「亞協盃」等賽事，撞正安達臣剛剛接手港隊教鞭，「嘉豪」的表現亦被安帥看在眼內，對此他亦感謝球會給予機會：「踢多咗都自己信心都大咗，門將最緊要係有多啲出場機會，我做好自己，教練覺得適合自然會揀我。」

相隔4年後重返港隊，「嘉豪」認為是對自己努力和實力的一個肯定，並表示今次自己心態與上次入選不再相同：「希望可以爭取到首次代表港隊比賽嘅機會。」「嘉豪」深信在「亞協盃」作客環境下比賽的經歷，能幫助自己應付國際賽賽事，而對於今次「東亞盃」，他表示會以平常心面對：「對手水平一定高過我哋，如果有機會踢，都會盡量保持平常心。」