真愛！「小雲」為皇馬拒絕PSG重金利誘

皇馬翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞近期周圍飛，包括去日本、杜拜、邁阿密等地出席商業宣傳活動，呢位22歲巴西國腳唔止好波，而且對皇馬非常忠誠，原來佢已拒絕巴黎聖日耳門(PSG)開出嘅4,000萬歐元簽字費利誘，寧願選擇以1,000萬歐元年薪同皇馬續約。

雲尼斯奧斯祖利亞2018年由法林明高加盟皇馬後，表現愈來愈好，上季各項賽事上陣52場入22球，比前一季多16球，可見進步極大。因此PSG計劃簽入「小雲」，甚至向佢開出4,000萬歐元簽字費，條件係唔好同皇馬續約。

雲尼斯奧斯祖利亞原本年薪只有400萬歐元，換言之只要佢答應PSG要求，就可以立即獲得相當於10年人工收入。不過「小雲」最終拒絕PSG，並決定同皇馬續約至2027年，據悉佢將可獲加薪至1,000萬歐元年薪。

皇馬為免「小雲」被搶走，計劃將佢嘅毀約金由3.5億歐元提升至10億歐元，擺明要令PSG死心。據悉雲尼斯奧斯祖利亞寧願賺少啲，都要留效皇馬，最主要原因係佢認為踢皇馬，比較大機會獲得金球獎。