奪世運首金　張家瑋：對我同桌球都好大意義

桌球新星張家瑋為香港創歷史！周日(17日)在美國阿拉巴馬州伯明翰舉行的世界運動會男子桌球決賽，張家瑋發揮水準以局數3比1力挫埃及的沙軒（Abdelrahman Shahin），在煞科日為港奪得今屆第1金，同時也是史上首位贏得世運會金牌的香港運動員。

23歲的張家瑋今次在世運會保持水準，過關斬將先後擊敗英國及巴基斯坦球手，4強戰以直落3比0淘汰卡塔爾的阿路巴里（Ali Alobaidli），決賽面對沙軒再贏3比1，實現香港在世界運動會金牌「零的突破」。這位前世青冠軍接受《東網》訪問時坦言非常興奮，並達到了賽前目標：「賽前我們都希望以獎牌為目標，其實整個星期都很緊張，特別是第二及第三場自己發揮不是太好，好彩可以闖關，反而去到決賽的壓力不及準決賽，或者是因為已知道可以為港贏得獎牌。」

對於自己在冠軍戰的表現，家瑋覺得自己發揮不是最理想，「第4局後段我打失了兩次啡波，當時真是好緊張，或者對手都有壓力，好彩第三次終於打到啡波鬆一口氣，贏到金牌真是很開心，對我及桌球運動都有很大意義。」他補充近幾個比賽讓自己學懂更多，「打比賽不只是取分，控制比賽也是很重要，大家在壓力下比賽未必能夠發揮水準，控局就是最關鍵。」

教練黃德華（Alan）坦言對張家瑋奪金並不意外，「其實家瑋近年在技術及心態上都進步了很多，今次比賽以他的實力只要能發揮水準，他對任何一個對手都有機會，當然壓力是勝負的關鍵，他雖然有點緊張，但處理得非常好。」

4年一屆的世界運動會可媲美奧運會，主要是非奧運項目競逐的世界舞台。香港桌球主席羅永聰對於張家瑋今次為港寫下歷史表示興奮，並強調這面金牌對桌球運動有很大意義:「雖然桌球現時並非奧運會或亞運會項目，但家瑋的成績再一次證明我們香港桌球運動員在世界級的運動會都能取得成績，為香港創造歷史。」

同日，另一名港將曾靜怡在泰拳女子57公級銅牌戰，以17比20不敵瑞士的艾士寧（Patricia Axling），無緣獎牌。總結今屆香港贏得1金4銅，空手道的劉慕裳在空手道奪得女子個人形銅牌為香港贏得今屆首面獎牌後，其後武術隊的楊子瑩、李泳容及楊頌熹亦連取三面銅牌，而張家瑋壓軸登場並以金牌為港隊在今屆世界運動會劃上完美句號；香港在金牌榜上以1金4銅位列43位。

香港於歷屆世運會贏過3銀1銅，分別是盧潔明（健美女子52公斤級，2005年）、胡兆康（保齡球男單，2009年）和陳浩鈴（壁球女單，2017年）獲銀牌；以及胡兆康/麥卓賢(保齡球男雙，2017年)的銅牌；今屆的獎牌數目已經超越歷屆總和，創下歷史。

4年一屆的世界運動會因為新冠肺炎疫情關係，要遷就東京奧運，因此由去年7月推遲到今年才上演，為期10天，今屆共設33個項目，港隊今次共派出17位運動員出戰8個運動項目，除了空手道之外，還有桌球、泰拳、無人機競速、壁球、滾軸運動、定向運動及武術。