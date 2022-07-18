曼聯宣布簽馬天尼斯　英超最矮中堅有隱憂？

英超勁旅曼聯周日(17日)宣布，球會已就收購利辛度馬天尼斯同阿積士達成協議，呢位阿根廷國腳只差體測同工作證就會落實來投，據報轉會費高達5,500萬鎊，成為曼聯史上第2貴後衞。利辛度馬天尼斯身高只有175cm，將會成為全英超最矮中堅，身型輸蝕令名宿里奧費迪南都提出懷疑。

曼聯同阿積士周日齊齊發出聲明證實轉會，據報曼聯要先支付4,680萬鎊轉會費，連埋獎金條款總值達到5,500萬鎊，係曼聯用8,000萬收購哈利馬古尼後，球會史上第2高價買入後衞，呢位24歲球星周薪約12萬鎊，最重要係佢可以跟番前阿積士教頭坦哈格搵食。

利辛度馬天尼斯可以勝任中堅、左閘同防守中場3個位置，佢上季喺阿積士都係踢左中堅，加盟曼聯亦會主打呢個位置，不過利辛度馬天尼斯喺英超有個先天缺陷，就係佢身高只有175cm，將會成為全英超最矮中堅，原本最矮中堅嘅艾斯派古達都有178cm，而且佢喺車路士只係客串性質。

曼聯傳奇中堅里奧費迪南表示：「體能上佢要預備好面對英超高大中鋒，艾寧夏蘭特同達雲紐尼斯呢啲超過6呎嘅前鋒，今季都登陸英超，好似紐卡素嘅基斯活特呢類大隻前鋒，利辛度馬天尼斯嘅身型係咪可以每星期都應付到呢？」

統計顯示，今季英超有8位身高超過190cm嘅高大中鋒。不過曼聯球迷唔需要太擔心，事關利辛度馬天尼斯強項係組織同傳送，而且佢上季荷甲頭槌數據唔差，一共錄得79次爭頂成功紀錄，比起哈利馬古尼75次更多！