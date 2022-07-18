澳洲第1人！史密夫破埋活士紀錄奪大滿貫

儘管老虎活士在英國高爾夫球公開賽提早出局，令不少球迷嘆息，周日在煞科戰澳洲的史密夫（Cameron Smith）打出低標8桿的64，以總成績268桿奪走個人首個大滿貫冠軍，並打破了活士2000年在此所創的269最低桿奪冠紀錄；再將活士時代的輝煌逐漸淡化。

史密夫以1桿的優勢力壓對手，成為首位捧走銀酒壺獎盃的澳洲球手，他在最後一輪擊出64桿，也是聖安德魯斯舉行的英國公開賽決賽輪的最低桿數，寫下歷史。28歲的史密夫4輪合計以低標20桿的268桿（67-64-73-64）完成，以1桿力壓美巡賽新人楊格收穫個人首項大滿貫，也是今季第三個錦標，袋走250萬美元的冠軍獎金，世界排名將升上第二。

史密夫的奪冠也保持着過去六個大滿貫全部由30歲以下的球手贏得，顯示了新一代在球壇接軌。至於北愛爾蘭球星麥艾萊則錯失了奪冠的機會，一早保持領先位置的他在前9洞打出兩隻「小鳥」，但可惜後9洞卻被史密夫搶去焦點，最終麥艾萊以低標準18桿的270獲得季席；今年四個大滿貫都躋身前10，可惜仍未打破8年的冠軍荒。