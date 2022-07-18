35歲費絲亞5奪世界女飛人：希望可影響女性

35歲費絲亞在美國尤金舉行的世界田徑錦標賽，續顯強勢，以破大會紀錄的成績10秒67第五度成為世界百米女飛人，並與牙買加隊友包辦女子100米三甲。

周日的世錦賽焦點落在百米女飛人決賽上，牙買加軍團實力強大，8個決賽席位佔去4人，當中包括過去兩屆奧運冠軍伊蘭妮湯遜、4屆世界冠軍費絲亞及積遜，而專登將長髮染上金、綠，國旗顏色的費絲亞，即使已年屆35歲，但狀態甚勇，最終跑出10秒67奪冠，繼2009、2011、2015及2019年後，第二次成功衞冕兼成為「五冠王」，「這是我最喜愛的世界冠軍，能夠在35歲做到，對！我是說在35歲做到。」

這位媽媽級飛人坦言:「只要我健康就可以完成，我仍然有渴望，我常常相信自己可以再跑快一點，我會繼續跑直至自己跑不動。」費絲亞希望用自己影響其他女性爭取自己想要:「這是不容易，我經過了很多次挫敗，又再爬起身，能夠在35歲繼續，我有自己的孩子，一切都會向前，希望其他女性都能發掘她們自己的路。」至於積遜及伊蘭妮湯遜分別跑出10秒73及10秒81獲得亞軍及季軍。