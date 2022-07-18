香港隊　東亞盃第一撃！港隊力抗東道主日本

香港足球代表隊周二（19日）出戰「EAFF E-1 東亞足球錦標賽」（東亞盃）揭幕戰，作客茨城縣立鹿嶋足球場挑戰東道主日本。已連續失落3屆冠軍的日本，今屆再次捲土重來，主場出擊下力爭首勝。不過港隊今次賽事在外流兵助陣下，實力有增無減，加上剛躋身「亞洲盃」決賽周後，目前氣勢如虹，今場面對勁旅日本有力製造驚喜。（港台電視32下午6時直播）

莊恩安達臣去年12月才出任港隊主教練，但在領軍後首個賽事，即帶領球隊相隔54年再次晉身「亞洲盃」決賽周，他直言這是一個不俗的開始。作為今屆「東亞盃」世界排名最低的球隊，他表示港隊會抱着一個學習的心態，希望藉此能夠累積經驗：「好高興再次到訪日本，我希望能夠透過今次比賽，進一步建立球隊，並向實力比我哋強嘅對手學習，好好備戰下年『亞洲盃』，球隊一定會盡力去比賽。」

日本屬於今屆「東亞盃」世界排名最高球隊，上屆更曾大炒港隊5球，安帥承認對手實力強勁，加上還有主場優勢，相信是今次賽事最難應付的一場。陣容方面，效力中超梅州客家的中堅勞烈斯，以及目前自由身的謝家強，較早前已經會合球隊，並進行訓練，今場有望擔正；惟另外兩名中超兵陳俊樂、梁諾恆，因文件問題各自在稍後時間才歸隊，狀態成疑，安帥承認對賽前備戰有影響，但會盡量以現有球員踢出理想踢法。

上屆賽事3仗皆有份上陣的羅梓駿，則表示球隊今仗踢法不會與「亞洲盃」外圍賽時有太大分別，但提醒隊友在防守時要更專注：「日本隊嘅控傳一向都好快，所以喺攻轉守方面要特別留意。」對手大軍名單有不少速度快、技術好的邊翼鋒球員，今仗或擔任右翼的「羅梓」，笑言賽前已預計今仗會跑動很多，相信一定會十分辛苦。

今次不起用旅歐大軍的日本，清一色派出本土聯賽球員出戰，當中更有一半從未為國家隊上陣，主帥森保一在賽前記者會上，表示希望讓不同球員都有機會在今次賽事上陣，藉此考察新人，以備戰月底舉行的卡塔爾世界盃。

酒井宏樹、長友佑都及大迫勇也等回流日職的常規主力，今次雖然未有入選，但「藍武士」陣中仍不乏具外流經驗的球員，其中曾效力阿仙奴的橫濱水手翼鋒宮市亮，相隔10年再度入選；另外還有前俄超、目前效力神戶勝利船的中場橋本拳人助陣，不過其球隊隊友武藤嘉紀賽前因傷退隊，由鳥栖砂岩翼鋒岩崎悠人頂替。

此外，足總將於比賽期間在旺角The FOREST門口，舉行「睇波撐港隊」活動，出席嘉賓包括因傷無緣隨隊出戰「東亞盃」的顏樂楓、余煒廉，兩位球員將會分享自身的港隊經歷，並向在場球迷派發紀念品，為港隊加油打氣。