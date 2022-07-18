香港隊　陳俊樂歸隊：見番熟悉面孔好開心

香港足球代表隊周二（19日）將於今屆「EAFF E-1 東亞足球錦標賽」（東亞盃）首戰，面對東道主日本。賽前球隊迎來好消息，外流中超的中場陳俊樂周一（18日）晚已經到埗日本，並與大軍會合，「樂仔」對重返港隊感到興奮，並表示自己能夠適應現時港隊踢法。

效力中超球隊廣州城的陳俊樂，有份入選今次港隊決選名單，「樂仔」對上一次為港隊出戰正是上屆「東亞盃」賽事，今次重返港隊大軍，「樂仔」亦分享到自己心情：「好興奮同好懷念，上次代表港隊就係上屆『東亞盃』，都隔咗好一段時間冇得着港隊戰衣，好開心見到好多熟悉面孔同一班舊隊友，希望今次可以一起爭取好成績。」

現時港隊在主帥莊恩安達臣帶領下，崇尚壓迫及高壓防守踢法，對此「樂仔」認為自己在適應上不成問題：「自己嘅特點係可以適應球隊踢法，加上之前放假期間，都有同主教練溝通過，而且有同隊友打聽過教練嘅要求，希望可以喺訓練嘅時候再了解多啲，做得更加好。」

此外，香港足球總會亦於周二（19日），在旺角The Forest舉辦睇波活動，並邀請顏樂楓及余煒廉兩位早前有份出戰「亞洲盃」外圍賽的港隊球員出席活動，與球迷一齊為港隊打氣。