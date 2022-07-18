羅拔佬抵達美國　參加巴塞集訓

波蘭世界足球先生羅拔利雲度夫斯基向拜仁慕尼黑隊友告別後，周一(18日)飛抵美國邁亞密，向新東家巴塞隆拿報到，將會參加巴塞季前集訓，巴塞將為佢舉行歡迎儀式。

簽入羅拔佬可謂巴塞今季重量級收購，轉會費5000萬歐元，巴塞官方twitter全程直擊呢位波蘭射手飛抵美國過程，羅拔佬對住鏡頭說：「我很高興加入巴塞，Forza Barca」

羅拔佬抵埗後接受巴塞官網訪問，佢話：「我終於加盟巴塞，期待能享受喺巴塞嘅時光，過去幾日過得有啲漫長，不過好在最後都能成事，亦正式開啟我足球同人生新篇章。」

佢仲話一直想去西甲發展：「我將面對新挑戰，我一直想到西甲，依家嚟到巴塞，跟住要考慮下一步，希望我同巴塞互相成就，盡可能贏更多冠軍。我已經同沙維傾過，巴塞喺佢執教下令人期待，佢係球員時代好出色，亦深明執教之道，希望同佢創造美好未來。」

有分析指，羅拔佬於去年金球獎落敗一刻，已決心離開拜仁，因為佢覺得德甲喺歐洲影響力不如其他聯賽，加上拜仁對佢續約冷處理，令佢決心求去，指示經理人同巴塞接觸，最終達到目的。