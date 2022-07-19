江旻憓世界劍擊賽再奪女重銅牌

香港女重「一姐」江旻憓（Vivian）於埃及開羅舉行的世界劍擊錦標賽，一路過關斬將殺入女重4強，於香港時間周二凌晨面對南韓代表宋世羅，江旻憓在一度追平8比8下，最終以9比14惜負，雖未能突破自己最佳成績而殺入決賽，但已收穫一面銅牌，為港隊在今屆賽事開齋。稍後她將聯袂隊友出戰女重團體賽，再衝擊獎牌。

於6月奪得亞錦賽女重金牌的Vivian於這項賽事維持強勢，8強與意大利的「前一姐」Mara Navarria爭奪4強席位，最終Vivian「決一劍」以12比11氣走對手，闖入準決賽，在不設銅牌戰的情況下，Vivian已肯定為港取得一面獎牌。

4強戰雙方初段都打得穩陣，頭兩分鐘未有得分，江旻憓多次進攻迫使宋世羅退至底線，只是該南韓劍手此仗防守十分嚴密，令江旻憓難以奪分，一度落後5比7進入末節。儘管江旻憓曾追平8比8，但可惜被對手連奪3分，最終無法收復失地，以9比14見負。這亦是江旻憓繼2019年布達佩斯世界賽奪銅後，個人第二面世界賽銅牌。而宋世羅最終在決賽擊敗德國劍手丹多洛，成為新科女重世界冠軍。