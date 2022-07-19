多蒙特證實賀拿驗出腫瘤　疑患睪丸癌

德甲勁旅多蒙特季前集訓傳出噩耗，今夏重磅收購前鋒施巴斯坦賀拿，周一(18日)被發現睪丸出現腫瘤，多間媒體指佢患上睪丸癌。多蒙特發聲明證實施巴斯坦賀拿已即時離開球隊喺瑞士嘅集訓營，未來一段時間會進行治療，多蒙特周二(19日)凌晨熱身賽就以1比3不敵華倫西亞。

多蒙特官方聲明表示：「賀拿喺星期一朝早嘅訓練後表示不適，立即進行全面檢查，結果發現佢睪丸位置有腫瘤，未來幾日會再行詳細檢查，為保護球員同佢屋企人嘅私隱，我哋唔會接受任何提問，有新消息球會會喺球員同意之下向大家交代。」據《每日郵報》、《GOAL》等媒體報道，賀拿今次係患睪丸癌。

原本周二對華倫西亞首演嘅賀拿，已經離開集訓營，總監基爾表示：「呢個消息對賀拿同我哋都好震驚，球會上下祝福佢盡快康復，可以同我哋再次擁抱，我哋會確保佢得到最好嘅治療。」28歲嘅賀拿係科特迪瓦國腳，之前踢過法蘭克福、韋斯咸等球會，上季為阿積士踢歐聯勁入11球，多蒙特今個月初以3,100萬歐元購入，並視佢為艾寧夏蘭特嘅繼任人。

足球壇近年有唔少「抗癌戰士」，阿根廷球星約拿斯古迪利斯、西班牙門將摩連拿、保加利亞前鋒彭尼夫等球星都曾經驗出睪丸癌，全部都可以成功重返球場比賽；前巴塞隆拿球星艾比度喺2011年證實肝癌，之後進行肝臟移植後亦繼續比賽；荷蘭領隊尹戈爾今年初承認患前列腺癌，並接受25次化療，但堅持帶隊出戰年底世界盃決賽周。