C朗再貼練波相　坦哈格企硬：可能續約！

曼聯同C朗拿度嘅轉會角力已超過2個星期，呢位葡萄牙前鋒係陣中唯一冇歸隊集訓嘅球員，不過C朗喺葡萄牙就繼續自己練習，周一(18日)喺IG又再貼出同前士砵亭隊友施美度、柏沙奧一齊練波嘅相片，簡單留言「完成練習」。雖然C朗拒絕歸隊，但曼聯領隊坦哈格就企硬，甚至表示唔排除會延長C朗張合約！

坦哈格周一喺墨爾本接受記者訪問，話題當然離唔開C朗，對於C朗同曼聯合約有續約1年條款，坦哈格表示：「我清楚知道合約有延長1年嘅條款，佢有可能喺今季之後繼續留隊，不過老實講，我同曼聯都簽約3年，不過足球從來都係短視，我哋要確保一開始就成功，唔需要睇得太遠。」

被問到C朗嘅歸隊時間，坦哈格表明情況並冇改變，唔肯定佢幾時會返英國，但就相信C朗會令自己保持最好狀態。更有趣嘅係，坦哈格話C朗係佢戰術重要一員：「我向球員表達我嘅要求，一個頂尖球員絕對可以有貢獻，而C朗就係曼聯嘅頂尖球員，佢嘅足球生涯已經展示出佢無所不能，尤其C朗嘅入波係極之重要，你會圍繞呢啲球員建立球隊。」