球星天堂！美職勁有睇頭

美職「星戰計劃」再起風雲！前皇馬翼鋒加里夫巴利、意大利鐵衞基亞連尼空降加盟FC洛杉磯，一攻一守拍住上，拿玻里「小巨人」恩斯治尼亦殺上征途，擔當FC多倫多新王牌，瞬間令美職成為球壇焦點。事實上，美職多年來不斷引入各地球星撐場，提升票房，依家為大家一齊去數星星。

梳頓沙基利落戶火燄做一哥

有「瑞士美斯」之稱嘅梳頓沙基利腳法細膩、突破能力強，贏過德甲、英超、歐聯、世冠盃等重要錦標。不過，呢位翼鋒效力3間大球會拜仁慕尼黑、國際米蘭、利物浦，都不受重用，空有冠軍獎牌，但其實鬱鬱不得志。

梳頓沙基利上年夏天由利物浦轉投里昂，同樣冇得發圍，僅上陣16次入2球，踢咗半季就走人，毅然去美職搵食，加盟芝加哥火燄，轉會費高達750萬美元，成為火燄史上最高身價球員。梳頓沙基利現時終於可以扮演核心角色，喺球場上盡情發揮。

查維亞靴南迪斯銀河打工皇帝

查維亞靴南迪斯係曼聯傳奇領隊費格遜執教最後幾年嘅重要收購之一，第一季加盟就協助紅魔贏得英超冠軍，不過之後受重創，輾轉效力過皇馬、利華古遜及西維爾等，到咗2020年，綽號「小豌豆」的查維亞靴南迪斯回歸美洲，加盟洛杉磯銀河，成為當年美職最高薪球員。

「小豌豆」雖然仍未為銀河贏得任何錦標，但佢嘅名氣及號召力已經為銀河帶嚟唔少廣告及門票收入，加上佢不時射入一啲刁鑽入球，呢名墨西哥國家隊史上入波最多嘅神射手，人氣從未減退。

基斯甸富治斯新軍隊長寶刀未老

作為美職新軍夏洛特FC嘅明星球員，36歲嘅基斯甸富治斯可能唔係最受歡迎，但佢嘅經驗同履歷都唔失禮。富治斯2008年離開奧地利勇闖德甲，打滾8年後轉投李斯特城，2015/16球季更成為「李城童話」重要一員，佢喺呢個英超冠軍球季係正選左閘，登上足球生涯巔峰。呢位奧地利國家隊隊長近年因傷同年齡問題上陣大減，去年夏天已答應加盟夏洛特FC，而且喺球隊未正式進軍美職前，先為夏洛特嘅子球會夏洛特獨立出戰第3級賽事，足證富治斯嘅決心，佢亦喺5月份對奧蘭多城攻入喺美職第1球，寶刀未老。

杜格拉斯哥斯達當打之年豪言爭冠

講到美職當打球星，又點少得杜格拉斯哥斯達，呢位巴西翼鋒喺拜仁都風光過，曾3奪德甲冠軍及於世冠盃封王，可惜其後轉戰意甲又唔多適應，而且傷患不斷，上季借返巴甲母會甘美奧更降班收場，因此今季決定登陸美職，以先借後買方式加盟洛杉磯銀河，簽約1年半。杜格拉斯哥斯達話自己已有一段時間冇錦標落袋，來到銀河揚言要捧盃，不過佢加盟後聯賽入得2粒，想爭冠就要加把勁。

雲耶馬投蒙特利爾過冠軍癮

雲耶馬係典型非洲防中，以硬朗防守及體力充沛見稱，佢喺些路迪嶄露頭角，曾經在2012年歐聯分組賽對住巴塞入波而成名，冇耐加盟修咸頓，成為首位登陸英超嘅肯尼亞球員，其後再跟隨恩師普捷天奴轉投熱刺，不過佢坦言未為熱刺贏過任何冠軍感到遺憾。由於傷患影響狀態，雲耶馬希望有更多上陣機會，喺2020年3月轉戰美職投CF蒙特利爾，1年後為該隊勇奪加錦賽冠軍，依家更位居東岸前列，雲耶馬功不可沒。

柏圖足球浪人傷患纏身

柏圖18歲就加盟AC米蘭，並成為主力，協助球隊捧過2010/11年球季意甲冠軍。呢位巴西天才射手速度快、埋門把握力強，一度被譽為「大哨」朗拿度嘅接班人。可惜柏圖遇上球員最大「敵人」──傷患，導致事業大受打擊，2013年黯然離開AC米蘭，返回巴西搵食，其後再戰歐洲球壇，短暫踢過車路士、維拉利爾，但都無復當年之勇。

柏圖2017年去中超搵食，佢非常迷戀國內女星迪麗熱巴，試過喺球場拎住對方海報示愛，成為一時佳話，可惜迪麗熱巴對球員冇興趣。柏圖上年2月加盟奧蘭多城，首次上陣就傷出，今季演出令人失望。

卡路士韋拿同「大聖爺」做拍檔

同「小豌豆」一樣來自墨西哥瓜達拉哈拉，卡路士韋拿嚟到美職，選擇洛杉磯另一支球隊ＦＣ洛杉磯。2018年ＦＣ洛杉磯首度參戰美職，卡路士韋拿當年與球隊齊齊闖新天下，結果證明佢嘅選擇無錯，自加盟後共為球隊上陣102場，射入63球。

2019年成為美職「最有價值球員」，卡路士韋拿一直用入球協助球隊，ＦＣ洛杉磯今屆更位居前列，球隊剛於6月底同佢續約1年，以佢夥拍加里夫巴利嘅前鋒組合，確實有睇頭。

華美亞退居二線培育後輩

美職球會搵外援，多數都搵場區球員幫手，前鋒、中場、中堅，華美亞卻是一個例外，佢係前荷蘭國家隊守門員，與2014年世界盃僅僅擦肩而過，但生涯高峰期在歐洲賽場南征北討，先後為阿積士及飛燕諾各上陣過百場，為兩支球隊合共5奪荷甲冠軍，可謂身經百戰。2020年1月，華美亞加盟FC洛杉磯，展開美職旅程，一年之後轉投FC辛辛那提至今，不過華美亞已退居2號門將，擔任21歲年輕基蘭坦奴副手，扶助後輩上位。

希古恩邁亞密鋒線重心

希古恩可算係美職聯賽現役球星當中來頭最勁其中一位，佢踢過英、意、西、阿幾大聯賽，坐擁3次西甲、3次意甲及1次歐霸盃冠軍，更是阿根廷3屆世盃國腳，2014年世盃亞軍成員，不過當年世盃決賽對德國單刀射失，最後失落冠軍，亦成為佢比賽生涯「永遠的痛」。

2020年初，希古恩接受國際邁亞密邀請，離開歐洲賽場轉赴美職發展，首季剛爆發疫情僅上陣9仗入1球，之後一季回復正常，佢亦上陣30場入12球，今季仍然係國際邁亞密鋒線重心，表現舉足輕重。