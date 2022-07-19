俄網球「一姐」公開出櫃　女友是花滑冬奧獎牌

俄羅斯網球「一姐」卡莎姬娜周二向傳媒公開了「出櫃」，承認自己同性身份，並隨即在個人社交平台公開了與奧運花滑代表辛芭艾高（Natalia Zabiiako）的戀情。

世界女單排名12位的卡莎姬娜接受國內傳媒訪問時被問到對於俄國女足卡保娃(Nadezhda Karpova)宣布「出櫃」的回應，她直言:「我向她致敬，亦為她高興，也為她想要公開身份的女孩感到高興，卡保娃走了困境，戰勝了心魔，成全了自己也幫助了別人。」

過往已有不少傳媒卡莎姬娜是同性戀，主持人再直接向她提問是不有女朋友，她亳不猶豫回答:「有，我現在是有一位女朋友。」卡莎姬娜表示公開了自己「出櫃」，內心感到平靜，「一直困在櫃子裡很不現實，從長遠來看都很辛苦，一切取決於你自己的決定，在俄羅斯很多話題都是不能講，對某些人來看，你是同性戀者或有同性戀的想法都是荒謬的。」

25歲的卡莎姬娜在訪問後，隨即上載了兩張相片，公開了與花樣滑冰雙人滑的奧運代表辛芭艾高的戀情，而27歲的辛芭艾高目前已轉籍加拿大，過去曾於2018年平昌冬奧代表俄羅斯獲得雙人滑銀牌。

卡莎姬娜接受訪問期間亦呼籲俄羅斯停止攻擊烏克蘭，她更聲淚俱下坦言這個訪問推出後，應該難以回國。